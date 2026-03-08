https://1prime.ru/20260308/ukraina-868133065.html
"В мусорном ведре". На Западе указали Украине на ее место
"В мусорном ведре". На Западе указали Украине на ее место
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Попытка Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз потерпела неудачу, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X."Хорошие новости! Большинство стран отвергли идею ускоренного вступления Украины в ЕС! Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в итоге оказалось в мусорном ведре! <…> Это достойный удар по накаленным до предела проукраинским умам членов Европейской комиссии и самого Владимира Зеленского", — написала она.Депутат ЕП также отметила, что возможное присоединение Украины к ЕС создает для Польши "угрозу и практически гарантированные огромные экономические потери".Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила 6 марта, что при текущем сложном процессе вступления Украина вряд ли сможет стать членом ЕС к 2027 году. В связи с этим Еврокомиссия разрабатывает для Киева особый план постепенного членства, которому уже оказали сопротивление Германия и Венгрия. Однако в ЕК пока не уточняют, будет ли этот план касаться только Украины или затронет и другие страны-кандидаты, которые ждут своей очереди более десяти лет.
