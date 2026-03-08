Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260308/ukraina-868133065.html
2026-03-08T21:36+0300
2026-03-08T21:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Попытка Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз потерпела неудачу, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X."Хорошие новости! Большинство стран отвергли идею ускоренного вступления Украины в ЕС! Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в итоге оказалось в мусорном ведре! &lt;…&gt; Это достойный удар по накаленным до предела проукраинским умам членов Европейской комиссии и самого Владимира Зеленского", — написала она.Депутат ЕП также отметила, что возможное присоединение Украины к ЕС создает для Польши "угрозу и практически гарантированные огромные экономические потери".Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила 6 марта, что при текущем сложном процессе вступления Украина вряд ли сможет стать членом ЕС к 2027 году. В связи с этим Еврокомиссия разрабатывает для Киева особый план постепенного членства, которому уже оказали сопротивление Германия и Венгрия. Однако в ЕК пока не уточняют, будет ли этот план касаться только Украины или затронет и другие страны-кандидаты, которые ждут своей очереди более десяти лет.
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
"В мусорном ведре". На Западе указали Украине на ее место

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Попытка Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз потерпела неудачу, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.
"Хорошие новости! Большинство стран отвергли идею ускоренного вступления Украины в ЕС! Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в итоге оказалось в мусорном ведре! <…> Это достойный удар по накаленным до предела проукраинским умам членов Европейской комиссии и самого Владимира Зеленского", — написала она.
Депутат ЕП также отметила, что возможное присоединение Украины к ЕС создает для Польши "угрозу и практически гарантированные огромные экономические потери".
Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила 6 марта, что при текущем сложном процессе вступления Украина вряд ли сможет стать членом ЕС к 2027 году. В связи с этим Еврокомиссия разрабатывает для Киева особый план постепенного членства, которому уже оказали сопротивление Германия и Венгрия. Однако в ЕК пока не уточняют, будет ли этот план касаться только Украины или затронет и другие страны-кандидаты, которые ждут своей очереди более десяти лет.
