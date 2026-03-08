https://1prime.ru/20260308/vino-868086849.html

Россиян научили, как правильно выбрать вино на 8 марта

Россиян научили, как правильно выбрать вино на 8 марта - 08.03.2026, ПРАЙМ

Россиян научили, как правильно выбрать вино на 8 марта

Как не ошибиться в выборе вина на праздник и какой сорт предпочесть для себя или в подарок, рассказал агентству "Прайм" Евгений Стржалковский, владелец... | 08.03.2026

МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Как не ошибиться в выборе вина на праздник и какой сорт предпочесть для себя или в подарок, рассказал агентству "Прайм" Евгений Стржалковский, владелец исторической винодельни Scarpa.Прежде всего, он советует обратить внимание на плотность, сладость, кислотность и насыщенность вина танинами."Нужно понять, вино из каких сортов винограда наиболее соответствует вашим предпочтениям. Ведь каждый из них обладает характерными свойствами, которые ярко проявляются в винах", — добавляет винодел.Если нравятся легкость, яркость, кислотность, стоит выбрать белое вино из сортов совиньон блан, итальянский пино гриджио (пино гри) и рислинг. Те, кому по душе менее кислотные белые, оценят шардоне и вионье. Интересные варианты есть как у импортных, так и у российских производителей из Крыма или Краснодарского края.Красные сорта отличаются многообразием вкусов. Вкус красных ягод обеспечат североитальянские барбера, дольчетто, неббиоло Ланге из Пьемонта - в них много оттенков вишни, сливы, душистых цветов. Вина из региона Божоле во Франции - из сорта гаме - также порадуют свежестью и фруктовостью."Бургундские пино нуары бывают чрезвычайно сложными и насыщенными, но можно встретить и легкие, более доступные варианты - в той же Италии, Германии или в Новом свете - Новой Зеландии, ЮАР", - отметил эксперт.Вина-компаньоны со средним телом, насыщенным ароматом и округлыми танинами делают из мерло, санджовезе (кьянти), испанского темпранильо.Мощные насыщенные красные, со сложным ароматом и выраженными танинами дают каберне совиньон, неббиоло из регионов Бароло или Барбареско, сира (шираз). Мальбек — "визитка" Аргентины, с концентрированными нотами черешни и ежевики, а порой интересными оттенками графита, какао табака."О стиле вина расскажет не только сорт, но и регион. В холодном климате вина получаются более сдержанными и элегантными, в жарком — насыщенными и экспрессивными. Не отказывайтесь от помощи кависта — так называют продавца в винотеке. При этом обязательно скажите ему, для чего вы выбираете вино: в подарок, к ужину, для романтического вечера", - заключил Евгений Стржалковский.

