В Забайкалье возобновят железнодорожное сообщение с Китаем
2026-03-08T00:22+0300
ВЛАДИВОСТОК, 8 мар - ПРАЙМ. Железнодорожное пассажирское сообщение между российским Забайкальском и китайской Маньчжурией возобновляется после пятилетнего перерыва, первый поезд отправляется в воскресенье, сообщает ЗабЖД. "Восьмого марта возобновит курсирование международный пассажирский поезд №354/353 сообщением Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР), курсирование которого было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям, круглогодично. "Поезд №354 Забайкальск – Маньчжурия: отправление со станции Забайкальск в 11.35 (время местное), прибытие на станцию Маньчжурия в 11.00 (время маньчжурское). Поезд №353 Маньчжурия – Забайкальск: отправление со станции Маньчжурия в 14.00 (время маньчжурское), прибытие на станцию Забайкальск в 15.25 (время местное)", - сообщается в релизе. Кроме того, для удобства пассажиров из Читы и Иркутска организовано движение беспересадочных вагонов в составе поезда №328/327 Иркутск – Забайкальск, уточнили в ЗабЖД. "Возобновление пассажирских перевозок между Россией и Китаем стало возможным благодаря взаимодействию руководства и подразделений компании РЖД и Государственной корпорации "Китайские железные дороги", - отмечается в сообщении. Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
00:22 08.03.2026
 
