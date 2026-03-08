Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат - 08.03.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат
Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат - 08.03.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат
Ингушетия и Курская область в декабре 2025 года возглавили рейтинг по росту зарплат в России, в этих регионах она выросла более чем на 20%, следует из расчетов... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T13:15+0300
2026-03-08T13:15+0300
россия
ингушетия
адыгея
севастополь
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Ингушетия и Курская область в декабре 2025 года возглавили рейтинг по росту зарплат в России, в этих регионах она выросла более чем на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. Так, в Ингушетии зарплаты в декабре прибавили почти 25% по сравнению с декабрем 2024 года, а в Курской области – 21%. Тройку лидеров замкнула Саратовская область, где трудовые доходы увеличились в среднем на 19%. Средние зарплаты выросли на 18% в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкессии и Республике Алтай, на 17% - в Дагестане, а на 16% - в Северной Осетии, Марий Эл, Удмуртии и Тамбовской области. В то же время на 15% они увеличились у жителей Крыма и Ивановской области, а на 14% - в Еврейской АО, Бурятии, Мордовии, Калмыкии, Воронежской, Мурманской, Ульяновской, Ярославной областях, а также Алтайском крае. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей.
ингушетия
адыгея
севастополь
россия, ингушетия, адыгея, севастополь
РОССИЯ, Ингушетия, Адыгея, СЕВАСТОПОЛЬ
13:15 08.03.2026
 
Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат

Ингушетия и Курская область возглавили рейтинг по росту зарплат

МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Ингушетия и Курская область в декабре 2025 года возглавили рейтинг по росту зарплат в России, в этих регионах она выросла более чем на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Так, в Ингушетии зарплаты в декабре прибавили почти 25% по сравнению с декабрем 2024 года, а в Курской области – 21%. Тройку лидеров замкнула Саратовская область, где трудовые доходы увеличились в среднем на 19%.
Средние зарплаты выросли на 18% в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкессии и Республике Алтай, на 17% - в Дагестане, а на 16% - в Северной Осетии, Марий Эл, Удмуртии и Тамбовской области.
В то же время на 15% они увеличились у жителей Крыма и Ивановской области, а на 14% - в Еврейской АО, Бурятии, Мордовии, Калмыкии, Воронежской, Мурманской, Ульяновской, Ярославной областях, а также Алтайском крае.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей.
 
РОССИЯИнгушетияАдыгеяСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
