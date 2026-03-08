На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США

https://1prime.ru/20260308/zelenskiy--868127811.html

Вашингтон винит Владимира Зеленского в своих проблемах в ходе боевых действий с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T16:43+0300

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Вашингтон винит Владимира Зеленского в своих проблемах в ходе боевых действий с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис"Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны", — утверждает он в эфире YouTube-канала The Duran.Эксперт подчеркнул, что Украину перестанут поддерживать в ближайшее время представители американской Демократической партии из-за того, как идет военная операция в Иране.В воскресенье газета New York Times писала, что первая неделя военной операции США и Израиля против Ирана обошлась Вашингтону примерно в 6 миллиардов долларов, при этом остаётся неясным, как может выглядеть победа в этом конфликте.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

мировая экономика, иран, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, new york times