https://1prime.ru/20260308/zelenskiy--868127811.html
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США - 08.03.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США
Вашингтон винит Владимира Зеленского в своих проблемах в ходе боевых действий с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T16:43+0300
2026-03-08T16:43+0300
2026-03-08T16:43+0300
мировая экономика
иран
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Вашингтон винит Владимира Зеленского в своих проблемах в ходе боевых действий с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис"Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны", — утверждает он в эфире YouTube-канала The Duran.Эксперт подчеркнул, что Украину перестанут поддерживать в ближайшее время представители американской Демократической партии из-за того, как идет военная операция в Иране.В воскресенье газета New York Times писала, что первая неделя военной операции США и Израиля против Ирана обошлась Вашингтону примерно в 6 миллиардов долларов, при этом остаётся неясным, как может выглядеть победа в этом конфликте.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
https://1prime.ru/20260308/ssha-868127666.html
https://1prime.ru/20260308/finlyandiya-868127534.html
иран
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, new york times
Мировая экономика, ИРАН, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, New York Times
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США
Меркурис: США винят Зеленского в истощении их вооружения перед войной с Ираном