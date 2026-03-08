Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США - 08.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260308/zelenskiy--868127811.html
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США - 08.03.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США
Вашингтон винит Владимира Зеленского в своих проблемах в ходе боевых действий с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T16:43+0300
2026-03-08T16:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Вашингтон винит Владимира Зеленского в своих проблемах в ходе боевых действий с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис"Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны", — утверждает он в эфире YouTube-канала The Duran.Эксперт подчеркнул, что Украину перестанут поддерживать в ближайшее время представители американской Демократической партии из-за того, как идет военная операция в Иране.В воскресенье газета New York Times писала, что первая неделя военной операции США и Израиля против Ирана обошлась Вашингтону примерно в 6 миллиардов долларов, при этом остаётся неясным, как может выглядеть победа в этом конфликте.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Мировая экономика, ИРАН, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, New York Times
16:43 08.03.2026
 
На Западе рассказали, как Зеленский провинился перед США

Меркурис: США винят Зеленского в истощении их вооружения перед войной с Ираном

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Вашингтон винит Владимира Зеленского в своих проблемах в ходе боевых действий с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис
"Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны", — утверждает он в эфире YouTube-канала The Duran.
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
В США сделали внезапное заявление о России из-за войны в Иране
16:42
Эксперт подчеркнул, что Украину перестанут поддерживать в ближайшее время представители американской Демократической партии из-за того, как идет военная операция в Иране.
В воскресенье газета New York Times писала, что первая неделя военной операции США и Израиля против Ирана обошлась Вашингтону примерно в 6 миллиардов долларов, при этом остаётся неясным, как может выглядеть победа в этом конфликте.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
16:41
 
