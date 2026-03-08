https://1prime.ru/20260308/zelenskiy-868120415.html

На Западе сделали резкое заявление о ловушке для Зеленского

2026-03-08T06:24+0300

в мире

сша

ближний восток

украина

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не может обеспечить Украину ракетами для систем ПВО Patriot, которые запрашивает Владимир Зеленский, в обмен на отправку украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами, заявил корреспондент канала Welt Кристоф Ваннер."У американцев нет таких больших запасов (ракет для систем ПВО Patriot. — Прим. ред.). Им необходимы эти ракеты для противодействия Ирану, включая поддержку арабских союзников", — пояснил он. Журналист добавил, что глава киевского режима все же исполнит любое требование от Белого дома, если оно последует. "Зеленский подчинится. Он сделает то, чего от него требует Трамп, потому что отчаянно нуждается в Трампе для поставок оружия", — заключил Ваннер. Ранее газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила, что США пытаются привлечь Украину к операции по перехвату иранских дронов на Ближнем Востоке. По информации издания, на прошлой неделе бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов группы Пентагона посетили Украину, чтобы изучить опыт Киева в беспилотных системах. Однако никаких договоренностей достигнуто не было. Один из источников отметил, что у Зеленского якобы есть некоторое преимущество в текущей ситуации. В пятницу Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с БПЛА, которых глава киевского режима поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

