Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали резкое заявление о ловушке для Зеленского - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/zelenskiy-868120415.html
На Западе сделали резкое заявление о ловушке для Зеленского
На Западе сделали резкое заявление о ловушке для Зеленского - 08.03.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали резкое заявление о ловушке для Зеленского
Президент США Дональд Трамп не может обеспечить Украину ракетами для систем ПВО Patriot, которые запрашивает Владимир Зеленский, в обмен на отправку украинских... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T06:24+0300
2026-03-08T06:24+0300
в мире
сша
ближний восток
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не может обеспечить Украину ракетами для систем ПВО Patriot, которые запрашивает Владимир Зеленский, в обмен на отправку украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами, заявил корреспондент канала Welt Кристоф Ваннер."У американцев нет таких больших запасов (ракет для систем ПВО Patriot. — Прим. ред.). Им необходимы эти ракеты для противодействия Ирану, включая поддержку арабских союзников", — пояснил он. Журналист добавил, что глава киевского режима все же исполнит любое требование от Белого дома, если оно последует. "Зеленский подчинится. Он сделает то, чего от него требует Трамп, потому что отчаянно нуждается в Трампе для поставок оружия", — заключил Ваннер. Ранее газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила, что США пытаются привлечь Украину к операции по перехвату иранских дронов на Ближнем Востоке. По информации издания, на прошлой неделе бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов группы Пентагона посетили Украину, чтобы изучить опыт Киева в беспилотных системах. Однако никаких договоренностей достигнуто не было. Один из источников отметил, что у Зеленского якобы есть некоторое преимущество в текущей ситуации. В пятницу Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с БПЛА, которых глава киевского режима поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
ближний восток
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, сша, ближний восток, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
06:24 08.03.2026
 
На Западе сделали резкое заявление о ловушке для Зеленского

Welt: США не смогут удовлетворить потребности Киева в ракетах для Patriot

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не может обеспечить Украину ракетами для систем ПВО Patriot, которые запрашивает Владимир Зеленский, в обмен на отправку украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами, заявил корреспондент канала Welt Кристоф Ваннер.
"У американцев нет таких больших запасов (ракет для систем ПВО Patriot. — Прим. ред.). Им необходимы эти ракеты для противодействия Ирану, включая поддержку арабских союзников", — пояснил он.
Журналист добавил, что глава киевского режима все же исполнит любое требование от Белого дома, если оно последует.
"Зеленский подчинится. Он сделает то, чего от него требует Трамп, потому что отчаянно нуждается в Трампе для поставок оружия", — заключил Ваннер.
Ранее газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила, что США пытаются привлечь Украину к операции по перехвату иранских дронов на Ближнем Востоке.
По информации издания, на прошлой неделе бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов группы Пентагона посетили Украину, чтобы изучить опыт Киева в беспилотных системах. Однако никаких договоренностей достигнуто не было. Один из источников отметил, что у Зеленского якобы есть некоторое преимущество в текущей ситуации.
В пятницу Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с БПЛА, которых глава киевского режима поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
В миреСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала