Зеленский устроил истерику в прямом эфире
2026-03-08T07:16+0300
в мире
украина
киев
венгрия
владимир зеленский
ес
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал Европейский союз за отсутствие продвижения по вопросу новых санкций против России и предоставления финансовой помощи Украине, фрагмент его видеообращения опубликован в Telegram-канале издания "Страна.ua". "До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признает, что это для нас жизненно важно", — подчеркнул он. Кроме того, Зеленский пожаловался, что этот пакет помощи остается заблокированным. В конце января Киев остановил транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба". В ответ Венгрия прекратила поставки дизельного топлива Украине Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
