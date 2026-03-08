https://1prime.ru/20260308/zelenskiy-868121267.html

На Западе резко отреагировали на требование Зеленского

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает беспокойство из-за отсутствия кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. "Если Украина не получит этот заем к апрелю, тогда денег не будет ни на что: ни на армию, ни на управление государством, ни на зарплаты. Ничего не осталось. Поэтому Зеленский судорожно пытается получить эти деньги", — отметил он. Кроме того, подчеркнул эксперт, напряженные отношения между главой киевского режима и Венгрией усугубляют положение. Ранее Зеленский в видеообращении критиковал ЕС за отсутствие прогресса в предоставлении средств, отмечая, что финансовая помощь все еще заблокирована. Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

