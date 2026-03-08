https://1prime.ru/20260308/zelenskiy-868123556.html

"Поезжайте в Москву". Новая истерика Зеленского вызвала ярость на Западе

"Поезжайте в Москву". Новая истерика Зеленского вызвала ярость на Западе - 08.03.2026, ПРАЙМ

"Поезжайте в Москву". Новая истерика Зеленского вызвала ярость на Западе

Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он упрекнул Евросоюз за отсутствие прогресса в введении новых... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T12:14+0300

2026-03-08T12:14+0300

2026-03-08T12:14+0300

украина

москва

венгрия

петер сийярто

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он упрекнул Евросоюз за отсутствие прогресса в введении новых санкций против России и в предоставлении помощи Украине, а также выразил недовольство тем, что пакет помощи остается заблокированным. "Поезжайте в Москву и помиритесь с Путиным, и обдумайте его требования — потому что Соединенные Штаты вас бросят; они заняты войной на Ближнем Востоке и ничем вам не помогут. Москва ближе к вам, чем Европа или Америка", — отметил @iksab20."Вы уже получили достаточно гуманитарной помощи и средств, и в качестве благодарности вы угрожаете Венгрии. Какой же напыщенный клоун!" — воскликнул @David1220M."Сейчас легко плакать, но им не следовало отвергать мирное соглашение на саммите в Турции в 2022 году", — заключил @Psch_lu."Вы никому не нужны. Попробуйте ещё раз сыграть на пианино <…>, может, тогда на вас кто-нибудь обратит внимание", — пишет @JoAnn_Marie."Всем все равно. Вы уже неактуальны", — подчеркнул @KimDotcom."Последние несколько лет вы только и делали, что путешествовали по миру, выпрашивая деньги", — напомнил @emccafey.В конце января Киев прекратил транспортировку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизельного топлива Украине, а 20 февраля приостановила выделение ей кредита в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза до возобновления транспортировки нефти из России. Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что эти действия стали ответом на давление со стороны киевского режима, который по политическим мотивам не восстанавливает транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стремясь спровоцировать энергетический кризис и оказать влияние на выборы в апреле.

https://1prime.ru/20260308/zelenskiy-868121267.html

https://1prime.ru/20260307/orban-868111836.html

https://1prime.ru/20260307/zelenskiy-868108964.html

украина

москва

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский, ес