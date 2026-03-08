https://1prime.ru/20260308/zelenskiy-868127965.html
Зеленский внезапно отреагировал на критику Трампа в свой адрес
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался напрямую отвечать на вопрос о своем мнении по поводу критики президента США Дональда Трампа в его адрес, передает Telegram-канал "Политика Страны"."Если вы видите, что критики становится больше, это значит, что мы и помогаем больше. Главное помочь людям, остальное не так важно", — так Зеленский ответил на вопрос.В четверг американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку.При этом президент США заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
