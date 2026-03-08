В Happy Job рассказали, кого сотрудники считают лучшими руководителями

https://1prime.ru/20260308/zhenschiny-868120852.html

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Сотрудники оценивают женщин‑руководителей выше мужчин по большинству ключевых управленческих навыков, в их числе обратная связь, признание заслуг и доверие, выяснили для РИА Новости в исследовательской компании Happy Job. "Мы анализировали долю сотрудников, которые ставят своему руководителю максимальный балл. И по большинству управленческих параметров женщины получают больше таких оценок. Обратная связь, признание заслуг, доверие, четкость постановки задач и, конечно, стратегическое видение - это те качества, которые напрямую влияют на вовлеченность и удержание сотрудников", - прокомментировал результаты исследования основатель компании Алексей Клочков. В основу исследования легли результаты опросов вовлеченности и лояльности сотрудников компаний. В анализ включены данные по 23 628 руководителям среднего звена, которых оценил 258 751 сотрудник. Женщин и мужчин в выборке оказалось поровну. Респонденты оценивали своих начальников по шкале от 1 до 10 по ряду параметров. Наибольшая разница зафиксирована в сфере коммуникации: 75% сотрудников поставили максимальные оценки женщинам‑руководителям за качество обратной связи, среди мужчин такой же балл получили 69%. В признании заслуг подчиненных преимущество женщин также очевидно: 61% опрошенных оценили на 10 баллов женщин, отмечая, что те "всегда хвалят за хорошо выполненную работу", аналогичный показатель для руководителей мужского пола - 53%. Женщины опережают и в стратегических компетенциях: 72% сотрудников высоко оценили понимание ими целей и планов подразделения на год, тогда как у мужчин этот показатель составил 67%. В блоке вопросов о наставничестве 57% сотрудников отметили возможность учиться у женщин‑руководителей, 52% - у мужчин. Отмечается, что разрыв результатов в пользу женщин также сохраняется в показателях "доверие", "продуктивность", "готовность рекомендовать начальника" и "диалог по рабочим процессам".

