Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее - 08.03.2026
https://1prime.ru/20260308/zhitelnitsa-868120350.html
2026-03-08T06:17+0300
2026-03-08T06:17+0300
общество
минфин
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее после того, как ей подарили талисман на удачу в виде четырехлистного клевера, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Вероника из Костромской области всего несколько месяцев назад узнала о "Национальной Лотерее" и уже стала суперпобедительницей. Она выиграла 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее", - говорится в сообщении. По словам самой победительницы, накануне розыгрыша у неё было предчувствие, что случится что-то хорошее, но никаких "денежных предвестников", популярных в народе, у неё не было. Однако недавно сестра подарила ей талисман на удачу. "Мне подарили четырёхлистный клевер. Я повесила его на серёжку и ходила с этой подвеской последние несколько месяцев", - говорит она.
общество , минфин
Общество , Минфин
06:17 08.03.2026
 
Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее

Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее после того, как ей подарили талисман на удачу в виде четырехлистного клевера, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Вероника из Костромской области всего несколько месяцев назад узнала о "Национальной Лотерее" и уже стала суперпобедительницей. Она выиграла 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее", - говорится в сообщении.
По словам самой победительницы, накануне розыгрыша у неё было предчувствие, что случится что-то хорошее, но никаких "денежных предвестников", популярных в народе, у неё не было.
Однако недавно сестра подарила ей талисман на удачу. "Мне подарили четырёхлистный клевер. Я повесила его на серёжку и ходила с этой подвеской последние несколько месяцев", - говорит она.
 
