https://1prime.ru/20260308/zhitelnitsa-868120350.html

Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее

Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее - 08.03.2026, ПРАЙМ

Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее

Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее после того, как ей подарили талисман на удачу в виде четырехлистного клевера, рассказали... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T06:17+0300

2026-03-08T06:17+0300

2026-03-08T06:17+0300

общество

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868120350.jpg?1772939879

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее после того, как ей подарили талисман на удачу в виде четырехлистного клевера, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Вероника из Костромской области всего несколько месяцев назад узнала о "Национальной Лотерее" и уже стала суперпобедительницей. Она выиграла 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее", - говорится в сообщении. По словам самой победительницы, накануне розыгрыша у неё было предчувствие, что случится что-то хорошее, но никаких "денежных предвестников", популярных в народе, у неё не было. Однако недавно сестра подарила ей талисман на удачу. "Мне подарили четырёхлистный клевер. Я повесила его на серёжку и ходила с этой подвеской последние несколько месяцев", - говорит она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , минфин