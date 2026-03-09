https://1prime.ru/20260309/aeroflot-868150870.html
"Аэрофлот" запланировал на 10 марта два вывозных рейса из Дубая
"Аэрофлот" запланировал на 10 марта два вывозных рейса из Дубая - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запланировал на 10 марта два вывозных рейса из Дубая
Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала на 10 марта два вывозных рейса из Дубая в Москву, сообщил перевозчик. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T18:30+0300
2026-03-09T18:30+0300
2026-03-09T18:30+0300
бизнес
россия
оаэ
сша
иран
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154715_0:22:513:310_1920x0_80_0_0_46001d76c9d14672138aac15c5f8c2a8.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала на 10 марта два вывозных рейса из Дубая в Москву, сообщил перевозчик. "Аэрофлот продолжает выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам. 10 марта планируются к выполнению два прямых рейса на самолетах Boeing 777 в соответствии с полученными слотами от аэропорта Дубая", - говорится в сообщении. Перевозка пассажиров "Аэрофлота" из ОАЭ будет осуществляться до 11 марта включительно, отметили в авиакомпании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
https://1prime.ru/20260308/maldivy-868126967.html
оаэ
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154715_30:0:477:335_1920x0_80_0_0_114280a50d6d51878a2ddbe430947009.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, оаэ, сша, иран, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, США, ИРАН, Аэрофлот
"Аэрофлот" запланировал на 10 марта два вывозных рейса из Дубая
"Аэрофлот" запланировал на 10 марта два вывозных рейса из Дубая в Москву