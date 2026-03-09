https://1prime.ru/20260309/aeroflot-868150870.html

"Аэрофлот" запланировал на 10 марта два вывозных рейса из Дубая

"Аэрофлот" запланировал на 10 марта два вывозных рейса из Дубая

2026-03-09T18:30+0300

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала на 10 марта два вывозных рейса из Дубая в Москву, сообщил перевозчик. "Аэрофлот продолжает выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам. 10 марта планируются к выполнению два прямых рейса на самолетах Boeing 777 в соответствии с полученными слотами от аэропорта Дубая", - говорится в сообщении. Перевозка пассажиров "Аэрофлота" из ОАЭ будет осуществляться до 11 марта включительно, отметили в авиакомпании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

