Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию - 09.03.2026
https://1prime.ru/20260309/aeroport-868140399.html
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию - 09.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию
Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, сообщили в Telegram-канале авиагавани. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T06:41+0300
2026-03-09T06:41+0300
бизнес
россия
сочи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868140399.jpg?1773027674
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, сообщили в Telegram-канале авиагавани. Ранее в понедельник в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию на 06.00 (мск) текущего дня возобновилась регистрация на рейсы и началось обслуживание воздушных судов в порядке очередности и по мере готовности экипажей. До конца суток аэропорт Сочи готов обслужить 91 рейс на прибытие и 105 рейсов на вылет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент обстановка в аэропорту спокойная, скоплений пассажиров нет.
сочи
2026
бизнес, россия, сочи
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ
06:41 09.03.2026
 
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию

Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию после введения ограничений

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, сообщили в Telegram-канале авиагавани.
Ранее в понедельник в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию на 06.00 (мск) текущего дня возобновилась регистрация на рейсы и началось обслуживание воздушных судов в порядке очередности и по мере готовности экипажей. До конца суток аэропорт Сочи готов обслужить 91 рейс на прибытие и 105 рейсов на вылет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент обстановка в аэропорту спокойная, скоплений пассажиров нет.
 
БизнесРОССИЯСОЧИ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
