https://1prime.ru/20260309/aeroport-868140399.html
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию - 09.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию
Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, сообщили в Telegram-канале авиагавани. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T06:41+0300
2026-03-09T06:41+0300
2026-03-09T06:41+0300
бизнес
россия
сочи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868140399.jpg?1773027674
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, сообщили в Telegram-канале авиагавани.
Ранее в понедельник в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию на 06.00 (мск) текущего дня возобновилась регистрация на рейсы и началось обслуживание воздушных судов в порядке очередности и по мере готовности экипажей. До конца суток аэропорт Сочи готов обслужить 91 рейс на прибытие и 105 рейсов на вылет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент обстановка в аэропорту спокойная, скоплений пассажиров нет.
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сочи
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию
Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию после введения ограничений
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, сообщили в Telegram-канале авиагавани.
Ранее в понедельник в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию на 06.00 (мск) текущего дня возобновилась регистрация на рейсы и началось обслуживание воздушных судов в порядке очередности и по мере готовности экипажей. До конца суток аэропорт Сочи готов обслужить 91 рейс на прибытие и 105 рейсов на вылет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент обстановка в аэропорту спокойная, скоплений пассажиров нет.