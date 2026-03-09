Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию

https://1prime.ru/20260309/aeroport-868140399.html

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, сообщили в Telegram-канале авиагавани. Ранее в понедельник в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию на 06.00 (мск) текущего дня возобновилась регистрация на рейсы и началось обслуживание воздушных судов в порядке очередности и по мере готовности экипажей. До конца суток аэропорт Сочи готов обслужить 91 рейс на прибытие и 105 рейсов на вылет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент обстановка в аэропорту спокойная, скоплений пассажиров нет.

