Аналитик рассказал, к чему могла бы привести атака на "Турецкий поток"

2026-03-09T09:30+0300

АНКАРА, 9 мар – ПРАЙМ. Потенциальная атака на газовую инфраструктуру в Черном море способна вызвать серьёзный политический кризис и резко осложнить внешние связи Анкары с Западом и украинским режимом, такое мнение выразила в комментарии РИА Новости экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва проинформировала Анкару о данных российских спецслужб о подготовке Киевом акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Контакты турецкой и российской сторон по угрозам Украины в отношении данных газопроводов ведутся по закрытым каналам, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. "Возможный подрыв газопровода "Турецкий поток" может привести к разрушению отношений Анкары с западными странами, не говоря уже о последствиях для диалога с Киевом", — заявила агентству Текиндор. Эксперт считает, что подобный инцидент неизбежно вызовет резкую реакцию со стороны Турции, поскольку газопровод играет стратегическую роль в энергетической безопасности страны и её позиции как ключевого транзитного узла. По её оценке, повреждение инфраструктуры такого масштаба было бы воспринято в Анкаре как угроза национальным экономическим интересам. По словам Текиндор, ситуация также способна существенно осложнить отношения Турции с западными партнёрами, если возникнут подозрения относительно причастности каких-либо сторон к подобному инциденту. Эксперт полагает, что на фоне и без того напряжённой международной обстановки подобное развитие событий может привести к серьёзному дипломатическому кризису. Кроме того, аналитик отметила, что последствия могут затронуть и украинско-турецкий диалог. По её мнению, любое событие, связанное с безопасностью газопровода, неизбежно будет рассматриваться в более широком геополитическом контексте и способно повлиять на баланс отношений в регионе. "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

