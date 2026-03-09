https://1prime.ru/20260309/analitiki-868140843.html

Аналитики ожидают двукратного роста выявления дроп-карт

Аналитики ожидают двукратного роста выявления дроп-карт

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Аналитики ожидают в 2026 году двукратного роста выявления дроп-карт и номеров, используемых для незаконных операций, рассказали РИА Новости в финтех-компании "Баланс-Платформа". "В этом году мы ожидаем двукратного роста выявления дроп-карт и номеров, используемых для незаконных операций. Это напрямую связано с расширением перечня признаков мошенничества с 6 до 12 критериев с 1 января 2026 года. Однако важно понимать: эти меры являются реакцией на уже появившиеся схемы, а не превентивной защитой. Поэтому говорить о сломе тренда на рост ущерба от мошеннических операций преждевременно", - прокомментировал руководитель департамента аналитических исследований "Баланс-Платформы" Юрий Богданов. Также он отметил, что по итогам 2025 года количество мошеннических операций выросло на 31,2%, а объем похищенных средств увеличился на 6,4%, достигнув 29,3 миллиарда рублей. "В кредитных организациях и МФО антифрод, скоринг и KYC (процедура "знай своего клиента" - ред.) часто не интегрированы в единый контур принятия решений и работают параллельно. В результате сигналы не агрегируются в целостный профиль риска и мошенники успешно проходят стандартные проверки для получения кредитных средств, так как защита реагирует постфактум уже на симптомы, а не на первопричину мошенничества", - предупреждает Богданов. В декабре прошлого года ЦБ РФ рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с 1 января 2026 года, среди которых: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат. Признаками мошеннических переводов также будут считаться смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до осуществления перевода; использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.

