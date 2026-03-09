https://1prime.ru/20260309/analitiki-868140843.html
Аналитики ожидают двукратного роста выявления дроп-карт
Аналитики ожидают двукратного роста выявления дроп-карт - 09.03.2026, ПРАЙМ
Аналитики ожидают двукратного роста выявления дроп-карт
Аналитики ожидают в 2026 году двукратного роста выявления дроп-карт и номеров, используемых для незаконных операций, рассказали РИА Новости в финтех-компании... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T07:17+0300
2026-03-09T07:17+0300
2026-03-09T07:17+0300
технологии
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868140843.jpg?1773029849
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Аналитики ожидают в 2026 году двукратного роста выявления дроп-карт и номеров, используемых для незаконных операций, рассказали РИА Новости в финтех-компании "Баланс-Платформа".
"В этом году мы ожидаем двукратного роста выявления дроп-карт и номеров, используемых для незаконных операций. Это напрямую связано с расширением перечня признаков мошенничества с 6 до 12 критериев с 1 января 2026 года. Однако важно понимать: эти меры являются реакцией на уже появившиеся схемы, а не превентивной защитой. Поэтому говорить о сломе тренда на рост ущерба от мошеннических операций преждевременно", - прокомментировал руководитель департамента аналитических исследований "Баланс-Платформы" Юрий Богданов.
Также он отметил, что по итогам 2025 года количество мошеннических операций выросло на 31,2%, а объем похищенных средств увеличился на 6,4%, достигнув 29,3 миллиарда рублей.
"В кредитных организациях и МФО антифрод, скоринг и KYC (процедура "знай своего клиента" - ред.) часто не интегрированы в единый контур принятия решений и работают параллельно. В результате сигналы не агрегируются в целостный профиль риска и мошенники успешно проходят стандартные проверки для получения кредитных средств, так как защита реагирует постфактум уже на симптомы, а не на первопричину мошенничества", - предупреждает Богданов.
В декабре прошлого года ЦБ РФ рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с 1 января 2026 года, среди которых: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат.
Признаками мошеннических переводов также будут считаться смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до осуществления перевода; использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки, рф
Технологии, Финансы, Банки, РФ
Аналитики ожидают двукратного роста выявления дроп-карт
Аналитики ожидают двукратного роста выявления дроп-карт и номеров для незаконных операций
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Аналитики ожидают в 2026 году двукратного роста выявления дроп-карт и номеров, используемых для незаконных операций, рассказали РИА Новости в финтех-компании "Баланс-Платформа".
"В этом году мы ожидаем двукратного роста выявления дроп-карт и номеров, используемых для незаконных операций. Это напрямую связано с расширением перечня признаков мошенничества с 6 до 12 критериев с 1 января 2026 года. Однако важно понимать: эти меры являются реакцией на уже появившиеся схемы, а не превентивной защитой. Поэтому говорить о сломе тренда на рост ущерба от мошеннических операций преждевременно", - прокомментировал руководитель департамента аналитических исследований "Баланс-Платформы" Юрий Богданов.
Также он отметил, что по итогам 2025 года количество мошеннических операций выросло на 31,2%, а объем похищенных средств увеличился на 6,4%, достигнув 29,3 миллиарда рублей.
"В кредитных организациях и МФО антифрод, скоринг и KYC (процедура "знай своего клиента" - ред.) часто не интегрированы в единый контур принятия решений и работают параллельно. В результате сигналы не агрегируются в целостный профиль риска и мошенники успешно проходят стандартные проверки для получения кредитных средств, так как защита реагирует постфактум уже на симптомы, а не на первопричину мошенничества", - предупреждает Богданов.
В декабре прошлого года ЦБ РФ рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с 1 января 2026 года, среди которых: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат.
Признаками мошеннических переводов также будут считаться смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до осуществления перевода; использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.