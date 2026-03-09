Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР закрылись снижением - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260309/atr--868145276.html
Биржи АТР закрылись снижением
Биржи АТР закрылись снижением - 09.03.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР закрылись снижением
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сократились в пределах сразу 6%, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI и японский | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T13:22+0300
2026-03-09T13:22+0300
экономика
рынок
торги
индексы
ближний восток
азиатско-тихоокеанский регион
сеул
kospi
nikkei 225
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сократились в пределах сразу 6%, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке сдержит экономический рост. По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,67% - до 4 096,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,66%, до 2 680,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,35%, до 25 408,46 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 5,96%, до 5 251,87 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 2,85%, до 8 599 пунктов, японский Nikkei 225 - на 5,2%, до 52 728,72 пункта. Неделей ранее KOSPI снизился на 10,6%, в целом с начала марта индекс опустился примерно на 16% после роста февраля на 19,5% и увеличения января на 24%. Ралли южнокорейских акций в начале года наблюдалось на фоне оптимизма вокруг технологий искусственного интеллекта. В понедельник акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 7,8%, SK Hynix - на 9,5%, Hyundai Motor - на 8,3%, Kia Corp - на 8,1%. "Настроения ухода от риска усилились еще больше на этой неделе по сравнению с прошлой неделей, когда внутренний рынок продемонстрировал более резкое падение из-за давления со стороны фиксации прибыли после ралли, наблюдавшегося в предыдущие два месяца", - прокомментировал агентству Рейтер динамику южнокорейского индекса аналитик Eugene Investment Securities Хе Чжэ Хван (Huh Jae-hwan). Также заметно в понедельник ослаб рынок Японии. Nikkei 225 с начала месяца потерял более 10%, уже растеряв рост февраля. Бумаги Advantest в Токио снизились в цене на 11%, Tokyo Electron - на 6,9%, Toyota Motor - на 3,5%. В понедельник инвесторы уходят от риска, в том числе европейские фондовые индексы снижаются в пределах 2%, фьючерсы на индексы США уменьшаются в пределах 1%, а нефть дорожает на 10%. Рынки опасаются, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке продолжит сдерживать цепочки поставок и влиять на нефтедобычу в регионе, что замедлит экономический рост азиатских стран, которые зависят от поставок энергоресурсов. Рынки обратили внимание и на макростатистику понедельника. Так, годовая инфляция в Китае в феврале ускорилась сразу до 1,3% с 0,2% в январе, ожидалось ускорение лишь до 0,8%. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 1% после роста на 0,2% в январе к декабрю, аналитики прогнозировали рост на 0,3%.
https://1prime.ru/20260307/zavod-868114422.html
ближний восток
азиатско-тихоокеанский регион
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, ближний восток, азиатско-тихоокеанский регион, сеул, kospi, nikkei 225, shenzhen composite, toyota camry
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Азиатско-Тихоокеанский регион, СЕУЛ, KOSPI, Nikkei 225, Shenzhen Composite, Toyota Camry
13:22 09.03.2026
 
Биржи АТР закрылись снижением

Фондовые индексы АТР в понедельник упали в пределах шести процентов

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сократились в пределах сразу 6%, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке сдержит экономический рост.
По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,67% - до 4 096,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,66%, до 2 680,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,35%, до 25 408,46 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 5,96%, до 5 251,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,85%, до 8 599 пунктов, японский Nikkei 225 - на 5,2%, до 52 728,72 пункта.
Неделей ранее KOSPI снизился на 10,6%, в целом с начала марта индекс опустился примерно на 16% после роста февраля на 19,5% и увеличения января на 24%. Ралли южнокорейских акций в начале года наблюдалось на фоне оптимизма вокруг технологий искусственного интеллекта. В понедельник акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 7,8%, SK Hynix - на 9,5%, Hyundai Motor - на 8,3%, Kia Corp - на 8,1%.
"Настроения ухода от риска усилились еще больше на этой неделе по сравнению с прошлой неделей, когда внутренний рынок продемонстрировал более резкое падение из-за давления со стороны фиксации прибыли после ралли, наблюдавшегося в предыдущие два месяца", - прокомментировал агентству Рейтер динамику южнокорейского индекса аналитик Eugene Investment Securities Хе Чжэ Хван (Huh Jae-hwan).
Также заметно в понедельник ослаб рынок Японии. Nikkei 225 с начала месяца потерял более 10%, уже растеряв рост февраля. Бумаги Advantest в Токио снизились в цене на 11%, Tokyo Electron - на 6,9%, Toyota Motor - на 3,5%.
В понедельник инвесторы уходят от риска, в том числе европейские фондовые индексы снижаются в пределах 2%, фьючерсы на индексы США уменьшаются в пределах 1%, а нефть дорожает на 10%. Рынки опасаются, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке продолжит сдерживать цепочки поставок и влиять на нефтедобычу в регионе, что замедлит экономический рост азиатских стран, которые зависят от поставок энергоресурсов.
Рынки обратили внимание и на макростатистику понедельника. Так, годовая инфляция в Китае в феврале ускорилась сразу до 1,3% с 0,2% в январе, ожидалось ускорение лишь до 0,8%. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 1% после роста на 0,2% в январе к декабрю, аналитики прогнозировали рост на 0,3%.
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев
7 марта, 21:26
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыБЛИЖНИЙ ВОСТОКАзиатско-Тихоокеанский регионСЕУЛKOSPINikkei 225Shenzhen CompositeToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала