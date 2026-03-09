Биржи АТР закрылись снижением
Фондовые индексы АТР в понедельник упали в пределах шести процентов
Биржа. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сократились в пределах сразу 6%, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке сдержит экономический рост.
По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,67% - до 4 096,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,66%, до 2 680,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,35%, до 25 408,46 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 5,96%, до 5 251,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,85%, до 8 599 пунктов, японский Nikkei 225 - на 5,2%, до 52 728,72 пункта.
Неделей ранее KOSPI снизился на 10,6%, в целом с начала марта индекс опустился примерно на 16% после роста февраля на 19,5% и увеличения января на 24%. Ралли южнокорейских акций в начале года наблюдалось на фоне оптимизма вокруг технологий искусственного интеллекта. В понедельник акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 7,8%, SK Hynix - на 9,5%, Hyundai Motor - на 8,3%, Kia Corp - на 8,1%.
"Настроения ухода от риска усилились еще больше на этой неделе по сравнению с прошлой неделей, когда внутренний рынок продемонстрировал более резкое падение из-за давления со стороны фиксации прибыли после ралли, наблюдавшегося в предыдущие два месяца", - прокомментировал агентству Рейтер динамику южнокорейского индекса аналитик Eugene Investment Securities Хе Чжэ Хван (Huh Jae-hwan).
В понедельник инвесторы уходят от риска, в том числе европейские фондовые индексы снижаются в пределах 2%, фьючерсы на индексы США уменьшаются в пределах 1%, а нефть дорожает на 10%. Рынки опасаются, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке продолжит сдерживать цепочки поставок и влиять на нефтедобычу в регионе, что замедлит экономический рост азиатских стран, которые зависят от поставок энергоресурсов.
Рынки обратили внимание и на макростатистику понедельника. Так, годовая инфляция в Китае в феврале ускорилась сразу до 1,3% с 0,2% в январе, ожидалось ускорение лишь до 0,8%. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 1% после роста на 0,2% в январе к декабрю, аналитики прогнозировали рост на 0,3%.