https://1prime.ru/20260309/atr--868145276.html

Биржи АТР закрылись снижением

Биржи АТР закрылись снижением - 09.03.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сократились в пределах сразу 6%, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI и японский | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T13:22+0300

2026-03-09T13:22+0300

2026-03-09T13:22+0300

экономика

рынок

торги

индексы

ближний восток

азиатско-тихоокеанский регион

сеул

kospi

nikkei 225

shenzhen composite

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сократились в пределах сразу 6%, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке сдержит экономический рост. По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,67% - до 4 096,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,66%, до 2 680,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,35%, до 25 408,46 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 5,96%, до 5 251,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,85%, до 8 599 пунктов, японский Nikkei 225 - на 5,2%, до 52 728,72 пункта. Неделей ранее KOSPI снизился на 10,6%, в целом с начала марта индекс опустился примерно на 16% после роста февраля на 19,5% и увеличения января на 24%. Ралли южнокорейских акций в начале года наблюдалось на фоне оптимизма вокруг технологий искусственного интеллекта. В понедельник акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 7,8%, SK Hynix - на 9,5%, Hyundai Motor - на 8,3%, Kia Corp - на 8,1%. "Настроения ухода от риска усилились еще больше на этой неделе по сравнению с прошлой неделей, когда внутренний рынок продемонстрировал более резкое падение из-за давления со стороны фиксации прибыли после ралли, наблюдавшегося в предыдущие два месяца", - прокомментировал агентству Рейтер динамику южнокорейского индекса аналитик Eugene Investment Securities Хе Чжэ Хван (Huh Jae-hwan). Также заметно в понедельник ослаб рынок Японии. Nikkei 225 с начала месяца потерял более 10%, уже растеряв рост февраля. Бумаги Advantest в Токио снизились в цене на 11%, Tokyo Electron - на 6,9%, Toyota Motor - на 3,5%. В понедельник инвесторы уходят от риска, в том числе европейские фондовые индексы снижаются в пределах 2%, фьючерсы на индексы США уменьшаются в пределах 1%, а нефть дорожает на 10%. Рынки опасаются, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке продолжит сдерживать цепочки поставок и влиять на нефтедобычу в регионе, что замедлит экономический рост азиатских стран, которые зависят от поставок энергоресурсов. Рынки обратили внимание и на макростатистику понедельника. Так, годовая инфляция в Китае в феврале ускорилась сразу до 1,3% с 0,2% в январе, ожидалось ускорение лишь до 0,8%. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 1% после роста на 0,2% в январе к декабрю, аналитики прогнозировали рост на 0,3%.

https://1prime.ru/20260307/zavod-868114422.html

ближний восток

азиатско-тихоокеанский регион

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, ближний восток, азиатско-тихоокеанский регион, сеул, kospi, nikkei 225, shenzhen composite, toyota camry