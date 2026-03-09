Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести показателям - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260309/avtoshkoly-868138107.html
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести показателям
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести показателям - 09.03.2026, ПРАЙМ
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести показателям
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T03:04+0300
2026-03-09T03:04+0300
бизнес
экономика
общество
рф
владимир колокольцев
владимир путин
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868138107.jpg?1773014657
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и практический экзамены, и число ДТП по вине водителей-выпускников со стажем менее двух лет, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Как рассказала юрист, в проекте приказа МВД РФ представлены критерии оценки, включающие шесть предметных показателей. В их числе - доля кандидатов, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля теоретических и практических экзаменов, не сданных выпускниками. "Также учитываться будут ДТП, произошедшие по вине водителей со стажем менее двух лет, а именно: число дорожных аварий, в которых погибли люди, на 1 тысячу выпускников, и число аварий, в которых ранены люди, на 1 тысячу выпускников", - сказала юрист. Браун отметила, что оценка будет строиться на сравнении показателей каждой автошколы со средними значениями по региону и по стране в целом. Оценку планируется проводить раз в год. Результаты будут размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции в течение 10 дней после проведения оценки. Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ с участием президента России Владимира Путина заявил, что ведомство с мая преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, владимир колокольцев, владимир путин, мвд
Бизнес, Экономика, Общество , РФ, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, МВД
03:04 09.03.2026
 
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести показателям

Юрист Браун: автошколы будут оценивать ежегодно по шести показателям

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и практический экзамены, и число ДТП по вине водителей-выпускников со стажем менее двух лет, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Как рассказала юрист, в проекте приказа МВД РФ представлены критерии оценки, включающие шесть предметных показателей. В их числе - доля кандидатов, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля теоретических и практических экзаменов, не сданных выпускниками.
"Также учитываться будут ДТП, произошедшие по вине водителей со стажем менее двух лет, а именно: число дорожных аварий, в которых погибли люди, на 1 тысячу выпускников, и число аварий, в которых ранены люди, на 1 тысячу выпускников", - сказала юрист.
Браун отметила, что оценка будет строиться на сравнении показателей каждой автошколы со средними значениями по региону и по стране в целом. Оценку планируется проводить раз в год. Результаты будут размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции в течение 10 дней после проведения оценки.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ с участием президента России Владимира Путина заявил, что ведомство с мая преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФВладимир КолокольцевВладимир ПутинМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала