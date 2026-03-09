https://1prime.ru/20260309/avtoshkoly-868138107.html
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести показателям
09.03.2026
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести показателям
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и практический экзамены
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и практический экзамены, и число ДТП по вине водителей-выпускников со стажем менее двух лет, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Как рассказала юрист, в проекте приказа МВД РФ представлены критерии оценки, включающие шесть предметных показателей. В их числе - доля кандидатов, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля теоретических и практических экзаменов, не сданных выпускниками.
"Также учитываться будут ДТП, произошедшие по вине водителей со стажем менее двух лет, а именно: число дорожных аварий, в которых погибли люди, на 1 тысячу выпускников, и число аварий, в которых ранены люди, на 1 тысячу выпускников", - сказала юрист.
Браун отметила, что оценка будет строиться на сравнении показателей каждой автошколы со средними значениями по региону и по стране в целом. Оценку планируется проводить раз в год. Результаты будут размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции в течение 10 дней после проведения оценки.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ с участием президента России Владимира Путина заявил, что ведомство с мая преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол.
