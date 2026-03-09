Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии оценили объем торговли с Афганистаном - 09.03.2026
В Белоруссии оценили объем торговли с Афганистаном
В Белоруссии оценили объем торговли с Афганистаном - 09.03.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии оценили объем торговли с Афганистаном
Объем торговли Белоруссии и Афганистана в 2025 году составил 200 миллионов долларов, сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков. | 09.03.2026, ПРАЙМ
МИНСК, 9 мар - ПРАЙМ. Объем торговли Белоруссии и Афганистана в 2025 году составил 200 миллионов долларов, сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Мы торговали в прошлом году больше, чем на 200 миллионов долларов с Афганистаном", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный". Министр рассказал, что для Белоруссии "воротами" в Афганистан стал Узбекистан. "Сегодня особенно, когда непростые отношения складываются у этого государства (Афганистана - ред.) с Пакистаном, Иран больше своими вопросами ближневосточными занят, это единственные сегодня такие серьезные "ворота". И мы через Узбекистан идем в Афганистан", - сказал Рыженков. Он отметил, что узбекистанские партнеры оказывают белорусской стороне всевозможное содействие в работе на афганском направлении. "По совместным каким-то продуктам, по использованию территории Узбекистана для того, чтобы в Афганистан поставлять нашу продукцию", - рассказал глава МИД Белоруссии. Рыженков заявил, что в Узбекистане "очень хорошо настроены" по отношению к Белоруссии и готовы активно развивать экономические связи. "На кону очень серьезные проекты, такие как сборка БелАЗов (карьерных самосвалов - ред.). Для Узбекистана это - компетенции, потому что будет определенная локализация… Это и обеспечение в какой-то степени своей безопасности технологической", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.
23:20 09.03.2026
 
В Белоруссии оценили объем торговли с Афганистаном

Глава МИД Белоруссии Рыженков: годовой объем торговли с Афганистаном достиг $200 миллионов

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 9 мар - ПРАЙМ. Объем торговли Белоруссии и Афганистана в 2025 году составил 200 миллионов долларов, сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
"Мы торговали в прошлом году больше, чем на 200 миллионов долларов с Афганистаном", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
Министр рассказал, что для Белоруссии "воротами" в Афганистан стал Узбекистан.
"Сегодня особенно, когда непростые отношения складываются у этого государства (Афганистана - ред.) с Пакистаном, Иран больше своими вопросами ближневосточными занят, это единственные сегодня такие серьезные "ворота". И мы через Узбекистан идем в Афганистан", - сказал Рыженков.
Он отметил, что узбекистанские партнеры оказывают белорусской стороне всевозможное содействие в работе на афганском направлении.
"По совместным каким-то продуктам, по использованию территории Узбекистана для того, чтобы в Афганистан поставлять нашу продукцию", - рассказал глава МИД Белоруссии.
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о "долге" Белоруссии перед Узбекистаном
Вчера, 21:20
Рыженков заявил, что в Узбекистане "очень хорошо настроены" по отношению к Белоруссии и готовы активно развивать экономические связи.
"На кону очень серьезные проекты, такие как сборка БелАЗов (карьерных самосвалов - ред.). Для Узбекистана это - компетенции, потому что будет определенная локализация… Это и обеспечение в какой-то степени своей безопасности технологической", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.
 
