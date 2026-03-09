Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Нидерландов массово едут за бензином в Бельгию - 09.03.2026
Жители Нидерландов массово едут за бензином в Бельгию
2026-03-09T22:21+0300
2026-03-09T22:21+0300
энергетика
бизнес
мировая экономика
нидерланды
бельгия
ближний восток
ес
ГААГА, 9 мар - ПРАЙМ. Жители Нидерландов массово едут в Бельгию, чтобы подешевле заправиться бензином из-за резкого подорожания топлива в стране, на бельгийских заправках у границы выстраиваются очереди из машин с нидерландскими номерами, передает Hart van Nederland. Длинные очереди автомобилей с нидерландскими номерами выстраиваются у заправок в приграничных районах Бельгии. Из-за резко выросших цен на топливо многие водители из Нидерландов предпочитают заправляться у соседей. Как отмечается, акцизы на топливо в Бельгии значительно ниже, поэтому полный бак там в некоторых случаях может обойтись почти вдвое дешевле, чем в Нидерландах. Мэр бельгийского города Эссен Герт Вандекейбус назвал происходящее впечатляющим. По его словам, раньше наплыв нидерландских водителей наблюдался лишь по субботам. "Раньше - до войны на Ближнем Востоке - такое происходило только по субботам. Теперь это происходит ежедневно. Огромное количество автомобилей с нидерландскими номерами создают пробки, которых мы в Эссене раньше не знали", - заявил он. Сообщается, что многие жители Нидерландов также привозят с собой пустые канистры, чтобы запастись топливом впрок. В понедельник на Амстердамской бирже цена на газ подскочила на 30%. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в передаче на телеканале NPO 1 заявил, что следит за ростом цен на бензин и дизель, но пока не видит причин для снижения акцизных сборов на топливо. Нидерланды сейчас занимают первое место в ЕС по цене бензина. Рекомендованная цена литра бензина в стране составляет около 2,39 евро, а дизеля - примерно 2,44 евро за литр.
нидерланды
бельгия
ближний восток
22:21 09.03.2026
 
Жители Нидерландов массово едут за бензином в Бельгию

© Unsplash/Dawn McDonaldЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
© Unsplash/Dawn McDonald
ГААГА, 9 мар - ПРАЙМ. Жители Нидерландов массово едут в Бельгию, чтобы подешевле заправиться бензином из-за резкого подорожания топлива в стране, на бельгийских заправках у границы выстраиваются очереди из машин с нидерландскими номерами, передает Hart van Nederland.
Длинные очереди автомобилей с нидерландскими номерами выстраиваются у заправок в приграничных районах Бельгии. Из-за резко выросших цен на топливо многие водители из Нидерландов предпочитают заправляться у соседей.
Как отмечается, акцизы на топливо в Бельгии значительно ниже, поэтому полный бак там в некоторых случаях может обойтись почти вдвое дешевле, чем в Нидерландах.
Мэр бельгийского города Эссен Герт Вандекейбус назвал происходящее впечатляющим.
По его словам, раньше наплыв нидерландских водителей наблюдался лишь по субботам.
"Раньше - до войны на Ближнем Востоке - такое происходило только по субботам. Теперь это происходит ежедневно. Огромное количество автомобилей с нидерландскими номерами создают пробки, которых мы в Эссене раньше не знали", - заявил он.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
В Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители
18:47
Сообщается, что многие жители Нидерландов также привозят с собой пустые канистры, чтобы запастись топливом впрок.
В понедельник на Амстердамской бирже цена на газ подскочила на 30%. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в передаче на телеканале NPO 1 заявил, что следит за ростом цен на бензин и дизель, но пока не видит причин для снижения акцизных сборов на топливо.
Нидерланды сейчас занимают первое место в ЕС по цене бензина. Рекомендованная цена литра бензина в стране составляет около 2,39 евро, а дизеля - примерно 2,44 евро за литр.
 
Энергетика Бизнес Мировая экономика НИДЕРЛАНДЫ БЕЛЬГИЯ БЛИЖНИЙ ВОСТОК ЕС
 
 
