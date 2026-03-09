https://1prime.ru/20260309/bitkoin-868150246.html
Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов
2026-03-09T17:41+0300
экономика
финансы
binance
coinmarketcap
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером увеличивается на 2,6% после четырех дней снижения подряд, превысила отметку в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.27 мск дорожал на 2,67% за сутки - до 69 089,63 доллара. Цена снижалась четыре дня подряд, в целом снижение за это время составило 9%. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,64% - в среднем до 69 114,75 доллара. Динамика также приводится за сутки.
