https://1prime.ru/20260309/bitkoin-868150246.html

Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов - 09.03.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов

Стоимость биткоина в понедельник вечером увеличивается на 2,6% после четырех дней снижения подряд, превысила отметку в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T17:41+0300

2026-03-09T17:41+0300

2026-03-09T17:41+0300

экономика

финансы

binance

coinmarketcap

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6555e733b7fe2695dc3382b5f522975c.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером увеличивается на 2,6% после четырех дней снижения подряд, превысила отметку в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.27 мск дорожал на 2,67% за сутки - до 69 089,63 доллара. Цена снижалась четыре дня подряд, в целом снижение за это время составило 9%. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,64% - в среднем до 69 114,75 доллара. Динамика также приводится за сутки.

https://1prime.ru/20260305/bitkoin-868044957.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance, coinmarketcap