Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов - 09.03.2026
Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов
Стоимость биткоина в понедельник вечером увеличивается на 2,6% после четырех дней снижения подряд, превысила отметку в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T17:41+0300
2026-03-09T17:41+0300
экономика
финансы
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером увеличивается на 2,6% после четырех дней снижения подряд, превысила отметку в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.27 мск дорожал на 2,67% за сутки - до 69 089,63 доллара. Цена снижалась четыре дня подряд, в целом снижение за это время составило 9%. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,64% - в среднем до 69 114,75 доллара. Динамика также приводится за сутки.
1920
1920
true
17:41 09.03.2026
 
Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов

Цена биткоина превысила отметку в 69 тысяч долларов после четырех дней снижения

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером увеличивается на 2,6% после четырех дней снижения подряд, превысила отметку в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.27 мск дорожал на 2,67% за сутки - до 69 089,63 доллара. Цена снижалась четыре дня подряд, в целом снижение за это время составило 9%.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,64% - в среднем до 69 114,75 доллара. Динамика также приводится за сутки.
