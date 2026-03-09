https://1prime.ru/20260309/chekhiya-868154363.html

Газохранилища Чехии заполнены почти вдвое меньше, чем год назад

ПРАГА, 9 мар – ПРАЙМ. Газохранилища Чехии содержат более 602 миллиардов кубометров газа, их заполненность составляет 17%, что почти вдвое меньше, чем год назад в этот же период, передает в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли. "По данным на конец минувшей недели, в хранилищах республики находится более 602 миллиардов кубометров газа. Таким образом, их заполненность составляет 17%. Это значительно меньше, чем на аналогичный период 2025 года, когда хранилища были заполнены на 30%. Однако, по данным минпромторга, нет угрозы дефицита газа, учитывая постепенное завершение отопительного сезона", - говорится в сообщении. До января 2025 года Чехия получала газ преимущественно из России. В настоящее время он поступает в республику по трубопроводам из Норвегии, а также по морю из ряда стран в виде СПГ через терминалы в Нидерландах.

