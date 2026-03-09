https://1prime.ru/20260309/chekhiya-868158381.html

Чехия хочет досрочно наполнить газохранилища на следующий сезон

Чехия хочет досрочно наполнить газохранилища на следующий сезон - 09.03.2026, ПРАЙМ

Чехия хочет досрочно наполнить газохранилища на следующий сезон

Правительство Чехии, исходя из ситуации на Ближнем Востоке, начало переговоры с энергетическими компаниями о том, чтобы раньше обычных сроков заполнить газом... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T23:32+0300

2026-03-09T23:32+0300

2026-03-09T23:32+0300

энергетика

газ

чехия

ближний восток

сша

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

ПРАГА, 9 мар – ПРАЙМ. Правительство Чехии, исходя из ситуации на Ближнем Востоке, начало переговоры с энергетическими компаниями о том, чтобы раньше обычных сроков заполнить газом хранилища, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на первого вице-премьера и главу минпромторга Карела Гавличека. "Мы начинаем переговоры с представителями тех энергетических компаний, которые заполняют чешские газохранилища. Мы примем все меры, чтобы мотивировать их заполнять свои хранилища раньше привычных сроков, чтобы не было торга и потери времени из-за ожидания более выгодных цен", – сказал Гавличек. По словам Гавличека, в ночь на вторник он вылетает на переговоры в США, откуда морем поступает через терминал в нидерландском городе Эмсхавене подавляющая часть сжиженного природного газа для Чехии. Кроме того, республика получает газ из Норвегии по трубопроводам, проходящим через территорию Германии. О сотрудничестве в газовой сфере, как сообщил Гавличек, во вторник будет вести переговоры в Берлине чешский премьер Андрей Бабиш с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Главным оператором хранилищ природного газа в Чехии является компания Gas Storage CZ. Она эксплуатирует шесть подземных хранилищ. Их общий объем составляет более 2,7 миллиарда кубометров природного газа, что соответствует примерно трети годового внутреннего потребления республики. Другие запасы находятся в управлении энергетической компании MND, входящей в инвестиционную группу KKCG бизнесмена Карела Комарека. Как сообщил Гавличек, на данный момент чешские газохранилища заполнены на 17%, что является удовлетворительным уровнем, исходя из скорого окончания отопительного сезона, но недостаточным для создания резерва на следующий сезон. В 2025 году на данный период газохранилища республики были заполнены на 30%.

https://1prime.ru/20260309/chekhiya-868154363.html

чехия

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, чехия, ближний восток, сша, фридрих мерц