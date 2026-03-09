Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансист объяснила, вправе ли банк отказать в выдаче денег клиента - 09.03.2026
Финансист объяснила, вправе ли банк отказать в выдаче денег клиента
Финансист объяснила, вправе ли банк отказать в выдаче денег клиента - 09.03.2026, ПРАЙМ
Финансист объяснила, вправе ли банк отказать в выдаче денег клиента
О возможности банка приостановить операцию или заблокировать карту знают все. Для взаимодействия с клиентом в офисе правила те же, но подходы могут отличаться,... | 09.03.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
рэу им. г.в.плеханова
банк россии
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. О возможности банка приостановить операцию или заблокировать карту знают все. Для взаимодействия с клиентом в офисе правила те же, но подходы могут отличаться, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Она напомнила, что банк может заблокировать операцию или карту по двум основным причинам: в целях борьбы с мошенничеством (161-ФЗ) и в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (115-ФЗ).Так, если информация о вас или вашей банковской карте попадает в специальную базу данных Банка России, то банк может, а в ряде случаев обязан немедленно приостановить использование вашей банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа.Разумеется, нужно попытаться соблюсти баланс между ограничениями на снятие наличных в борьбе с нехорошими операциями и правом клиента-физлица свободно распоряжаться своими средствами.“Ведь бывают жизненные ситуации, когда деньги нужны срочно. В личном кабинете и при общении с банкоматом работают алгоритмы, блокирующие операцию при наличии определенных признаков, но есть еще банковский офис, где чуть другие правила и возможности”, - рассказала финансист.Как сказано на сайте регулятора, коммерческий банк обязан проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. Критерии таких переводов с 2018 года устанавливает Банк России и периодически их обновляет. С 1 января 2026 года список критериев расширен с 6 до 12. Сюда относится даже нестандартное поведение клиента. Банк обязан в этом случае ограничить снятие наличных суммой в 50 тысяч рублей в сутки.Но всё это касается удаленной работы. Если же сотрудник банка заподозрил мошенничество при личном визите, он может провести профилактическую беседу с клиентом, в ряде случаев потребовать подтверждающие документы (а по 115-ФЗ, если сумма достаточно велика, банк просто обязан это сделать). Однако, по сути, сегодня возможности спасти одураченного мошенниками гражданина у банка очень мало.Поэтому данный вопрос требует серьезной проработки на законодательном уровне и уровне подзаконных актов. Ведь перегиб в любую сторону (отсутствие защиты или наоборот, чрезмерные ограничения там, где их быть не должно) может отрицательно сказаться как минимум на доверии граждан банкам. Думается, что законодатели и регулятор смогут найти разумный компромисс, что позволит решить часть вопросов в данной сфере, заключила Татьяна Белянчикова.
02:02 09.03.2026
 
Финансист объяснила, вправе ли банк отказать в выдаче денег клиента

Финансист Белянчикова: подходы при выдаче денег онлайн и в офисе банка разные

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. О возможности банка приостановить операцию или заблокировать карту знают все. Для взаимодействия с клиентом в офисе правила те же, но подходы могут отличаться, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Карты Мир за рубежом
Банки блокируют карты и счета россиян: дело в новом законе
30 августа 2024, 02:02
Она напомнила, что банк может заблокировать операцию или карту по двум основным причинам: в целях борьбы с мошенничеством (161-ФЗ) и в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (115-ФЗ).
Так, если информация о вас или вашей банковской карте попадает в специальную базу данных Банка России, то банк может, а в ряде случаев обязан немедленно приостановить использование вашей банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа.
Разумеется, нужно попытаться соблюсти баланс между ограничениями на снятие наличных в борьбе с нехорошими операциями и правом клиента-физлица свободно распоряжаться своими средствами.
“Ведь бывают жизненные ситуации, когда деньги нужны срочно. В личном кабинете и при общении с банкоматом работают алгоритмы, блокирующие операцию при наличии определенных признаков, но есть еще банковский офис, где чуть другие правила и возможности”, - рассказала финансист.
Как сказано на сайте регулятора, коммерческий банк обязан проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. Критерии таких переводов с 2018 года устанавливает Банк России и периодически их обновляет. С 1 января 2026 года список критериев расширен с 6 до 12. Сюда относится даже нестандартное поведение клиента. Банк обязан в этом случае ограничить снятие наличных суммой в 50 тысяч рублей в сутки.
Но всё это касается удаленной работы. Если же сотрудник банка заподозрил мошенничество при личном визите, он может провести профилактическую беседу с клиентом, в ряде случаев потребовать подтверждающие документы (а по 115-ФЗ, если сумма достаточно велика, банк просто обязан это сделать). Однако, по сути, сегодня возможности спасти одураченного мошенниками гражданина у банка очень мало.
Поэтому данный вопрос требует серьезной проработки на законодательном уровне и уровне подзаконных актов. Ведь перегиб в любую сторону (отсутствие защиты или наоборот, чрезмерные ограничения там, где их быть не должно) может отрицательно сказаться как минимум на доверии граждан банкам. Думается, что законодатели и регулятор смогут найти разумный компромисс, что позволит решить часть вопросов в данной сфере, заключила Татьяна Белянчикова.
 
