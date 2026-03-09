Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР при атаке БПЛА ВСУ погибла семья с ребенком - 09.03.2026, ПРАЙМ
В ДНР при атаке БПЛА ВСУ погибла семья с ребенком
ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Семья с ребенком погибла в результате атаки БПЛА ВСУ в Горняке Кураховского округа в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик, женщина, двое мужчин", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки ВСУ ранения средней степени тяжести получил 16-летний парень.
ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Семья с ребенком погибла в результате атаки БПЛА ВСУ в Горняке Кураховского округа в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик, женщина, двое мужчин", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки ВСУ ранения средней степени тяжести получил 16-летний парень.
 
