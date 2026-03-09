Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд - 09.03.2026, ПРАЙМ
Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд
Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд
Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд, суммарно опустившись примерно на 20% на фоне эскалации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T11:15+0300
2026-03-09T11:15+0300
экономика
рынок
торги
иран
сша
дубай
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд, суммарно опустившись примерно на 20% на фоне эскалации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов. DFM Real Estate Index в понедельник снижается на 4,76%, до 13 353,18 пункта. Активное падение продолжается пятый день подряд, за это время показатель снизился примерно на 20%, с уровня приблизительно в 16 700 пунктов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
иран
сша
дубай
рынок, торги, иран, сша, дубай
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, США, Дубай
11:15 09.03.2026
 
Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд

Индекс недвижимости Дубая рухнул на 20 процентов за пять дней

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд, суммарно опустившись примерно на 20% на фоне эскалации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов.
DFM Real Estate Index в понедельник снижается на 4,76%, до 13 353,18 пункта. Активное падение продолжается пятый день подряд, за это время показатель снизился примерно на 20%, с уровня приблизительно в 16 700 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Заголовок открываемого материала