Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд, суммарно опустившись примерно на 20% на фоне эскалации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов. DFM Real Estate Index в понедельник снижается на 4,76%, до 13 353,18 пункта. Активное падение продолжается пятый день подряд, за это время показатель снизился примерно на 20%, с уровня приблизительно в 16 700 пунктов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
