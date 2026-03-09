https://1prime.ru/20260309/dubay-868143217.html

Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд

2026-03-09T11:15+0300

2026-03-09T11:15+0300

2026-03-09T11:15+0300

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд, суммарно опустившись примерно на 20% на фоне эскалации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов. DFM Real Estate Index в понедельник снижается на 4,76%, до 13 353,18 пункта. Активное падение продолжается пятый день подряд, за это время показатель снизился примерно на 20%, с уровня приблизительно в 16 700 пунктов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

