Акции дубайских застройщиков подешевели на 20 процентов - 09.03.2026
Акции дубайских застройщиков подешевели на 20 процентов
Акции дубайских компаний-застройщиков подешевели на 20% за десять дней, прошедших с момента с момента начала ударов США и Израиля по Ирану. | 09.03.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
сша
иран
израиль
ДУБАЙ, 9 мар - ПРАЙМ. Акции дубайских компаний-застройщиков подешевели на 20% за десять дней, прошедших с момента с момента начала ударов США и Израиля по Ирану. Согласно данным биржи Дубая Dubai Financial Market, индекс DFM Real Estate Index (DFMREI) по состоянию на окончание торгов 9 марта опустился до 13353,18 пункта. Это на 20% ниже отметки, на которой он находился до начала боевых действий 28 февраля. Индекс DFMREI включает акции компаний, работающих в сфере недвижимости в Дубае, включая компании-застройщики Emaar, Deyaar, Union Properties и другие. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
иран
израиль
рынок, торги, сша, иран, израиль
Экономика, Рынок, Торги, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
20:47 09.03.2026
 
Акции дубайских застройщиков подешевели на 20 процентов

Акции компаний-застройщиков в Дубае за 10 дней с начала ударов по Ирану подешевели на 20%

ДУБАЙ, 9 мар - ПРАЙМ. Акции дубайских компаний-застройщиков подешевели на 20% за десять дней, прошедших с момента с момента начала ударов США и Израиля по Ирану.
Согласно данным биржи Дубая Dubai Financial Market, индекс DFM Real Estate Index (DFMREI) по состоянию на окончание торгов 9 марта опустился до 13353,18 пункта. Это на 20% ниже отметки, на которой он находился до начала боевых действий 28 февраля.
Индекс DFMREI включает акции компаний, работающих в сфере недвижимости в Дубае, включая компании-застройщики Emaar, Deyaar, Union Properties и другие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд
Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд
