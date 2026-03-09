https://1prime.ru/20260309/dubay-868153731.html
Акции дубайских застройщиков подешевели на 20 процентов
ДУБАЙ, 9 мар - ПРАЙМ. Акции дубайских компаний-застройщиков подешевели на 20% за десять дней, прошедших с момента с момента начала ударов США и Израиля по Ирану. Согласно данным биржи Дубая Dubai Financial Market, индекс DFM Real Estate Index (DFMREI) по состоянию на окончание торгов 9 марта опустился до 13353,18 пункта. Это на 20% ниже отметки, на которой он находился до начала боевых действий 28 февраля. Индекс DFMREI включает акции компаний, работающих в сфере недвижимости в Дубае, включая компании-застройщики Emaar, Deyaar, Union Properties и другие. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
