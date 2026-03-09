https://1prime.ru/20260309/ek-868146914.html

Еврокомиссия оценила запасы газа в хранилищах стран ЕС

09.03.2026

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – ПРАЙМ. Уровень запасов газа в хранилищах ЕС может покрыть оставшуюся часть отопительного сезона, заявила в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. "Уровень запасов газа в хранилищах всё ещё достаточно высок, чтобы покрыть оставшуюся часть зимы, оставшуюся часть отопительного сезона", - сказала она. Итконен добавила, что поставки энергии в Европе остаются стабильными, несмотря на войну на Ближнем Востоке. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.18 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 13,32% - до 105,04 доллара за баррель.

