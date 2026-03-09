https://1prime.ru/20260309/ekonomika-868150546.html

В ЕК оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики

2026-03-09T18:18+0300

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики, если станет более масштабным, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед встречей глав минфинов стран еврозоны. "Однако если конфликт станет более масштабным, включая нарушения судоходства в Ормузском проливе или атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, это может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики", - сказал он. Домбровскис считает, что в таком случае возможны более высокие цены на энергию, которые могут распространиться на более широкую инфляцию, а также негативные эффекты для доверия, сбои в цепочках поставок и ужесточение финансовых условий. На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, к вечеру рост скорректировался до 9% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля. Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля.

