https://1prime.ru/20260309/ekonomika-868150546.html
В ЕК оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
В ЕК оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики - 09.03.2026, ПРАЙМ
В ЕК оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики, если станет более масштабным, заявил... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T18:18+0300
2026-03-09T18:18+0300
2026-03-09T18:18+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики, если станет более масштабным, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед встречей глав минфинов стран еврозоны. "Однако если конфликт станет более масштабным, включая нарушения судоходства в Ормузском проливе или атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, это может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики", - сказал он. Домбровскис считает, что в таком случае возможны более высокие цены на энергию, которые могут распространиться на более широкую инфляцию, а также негативные эффекты для доверия, сбои в цепочках поставок и ужесточение финансовых условий. На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, к вечеру рост скорректировался до 9% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля. Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля.
https://1prime.ru/20260307/dmitriev-868114019.html
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, персидский залив
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
В ЕК оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
ЕК: ближневосточный конфликт может вызвать существенный стагфляционный шок в экономике
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики, если станет более масштабным, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед встречей глав минфинов стран еврозоны.
"Однако если конфликт станет более масштабным, включая нарушения судоходства в Ормузском проливе
или атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива
, это может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики", - сказал он.
Домбровскис считает, что в таком случае возможны более высокие цены на энергию, которые могут распространиться на более широкую инфляцию, а также негативные эффекты для доверия, сбои в цепочках поставок и ужесточение финансовых условий.
На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, к вечеру рост скорректировался до 9% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля.
Стоимость газа в Европе
в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля.
Дмитриев оценил последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков