Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260309/ekspert-868137449.html
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России - 09.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России
Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T01:39+0300
2026-03-09T01:39+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868137449.jpg?1773009593
БРЯНСК, 9 мар – ПРАЙМ. Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин. "Первые два месяца года показали снижение продаж, но в конце февраля наметился рост – сказался отложенный спрос. Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей", - заявил эксперт. Подщеколдин отметил, по итогам 2026 года продажи автомобилей окажутся на уровне прошлогодних. "Мы рассчитываем, что рынок окажется на уровне прошлого года, какого-то взлета продаж не ожидается. Надеемся на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, это точно поддержит авторынок", - поделился своим мнением эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
01:39 09.03.2026
 
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России

Эксперт Подщеколдин: зима стала фактором снижения продаж новых автомобилей в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЯНСК, 9 мар – ПРАЙМ. Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Первые два месяца года показали снижение продаж, но в конце февраля наметился рост – сказался отложенный спрос. Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей", - заявил эксперт.
Подщеколдин отметил, по итогам 2026 года продажи автомобилей окажутся на уровне прошлогодних.
"Мы рассчитываем, что рынок окажется на уровне прошлого года, какого-то взлета продаж не ожидается. Надеемся на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, это точно поддержит авторынок", - поделился своим мнением эксперт.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала