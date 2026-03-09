https://1prime.ru/20260309/ekspert-868137449.html
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России - 09.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России
09.03.2026
бизнес
россия
БРЯНСК, 9 мар – ПРАЙМ. Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Первые два месяца года показали снижение продаж, но в конце февраля наметился рост – сказался отложенный спрос. Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей", - заявил эксперт.
Подщеколдин отметил, по итогам 2026 года продажи автомобилей окажутся на уровне прошлогодних.
"Мы рассчитываем, что рынок окажется на уровне прошлого года, какого-то взлета продаж не ожидается. Надеемся на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, это точно поддержит авторынок", - поделился своим мнением эксперт.
Эксперт назвал причину снижения продаж новых автомобилей в России
Эксперт Подщеколдин: зима стала фактором снижения продаж новых автомобилей в России
