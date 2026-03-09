https://1prime.ru/20260309/es-868138678.html
"Опасения подтвердились": на Западе рассказали о новой авантюре США
"Опасения подтвердились": на Западе рассказали о новой авантюре США - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Опасения подтвердились": на Западе рассказали о новой авантюре США
Военный конфликт в Иране продемонстрировал окончательный разрыв отношений между Европой и США, сообщает британское издание The New Statesman. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T04:43+0300
2026-03-09T04:43+0300
2026-03-09T04:43+0300
иран
европа
сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Военный конфликт в Иране продемонстрировал окончательный разрыв отношений между Европой и США, сообщает британское издание The New Statesman. "Конфликт лишь усилил ухудшение связей между США и Европой. Неоднозначная позиция европейских столиц встревожила американскую администрацию", — говорится в материале. Журнал отмечает, что разногласия между сторонами накапливались давно — от споров по поводу украинского кризиса до нежелания Вашингтона учитывать мнение европейских партнеров. "Движение MAGA всегда сомневалось в значимости Европы. <…> Континент не играет существенной роли на глобальной арене. <…> Конфликт в Иране еще более обостряет эти различия. Две политические элиты осознают, что их взгляды несовместимы", — заключает TNS. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке.
иран
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, европа, сша, в мире
ИРАН, ЕВРОПА, США, В мире
"Опасения подтвердились": на Западе рассказали о новой авантюре США
TNS: война в Иране закрепила разрыв отношений США и Европы