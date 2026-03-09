https://1prime.ru/20260309/es-868138678.html

"Опасения подтвердились": на Западе рассказали о новой авантюре США

"Опасения подтвердились": на Западе рассказали о новой авантюре США - 09.03.2026, ПРАЙМ

"Опасения подтвердились": на Западе рассказали о новой авантюре США

Военный конфликт в Иране продемонстрировал окончательный разрыв отношений между Европой и США, сообщает британское издание The New Statesman. | 09.03.2026

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Военный конфликт в Иране продемонстрировал окончательный разрыв отношений между Европой и США, сообщает британское издание The New Statesman. "Конфликт лишь усилил ухудшение связей между США и Европой. Неоднозначная позиция европейских столиц встревожила американскую администрацию", — говорится в материале. Журнал отмечает, что разногласия между сторонами накапливались давно — от споров по поводу украинского кризиса до нежелания Вашингтона учитывать мнение европейских партнеров. "Движение MAGA всегда сомневалось в значимости Европы. <…> Континент не играет существенной роли на глобальной арене. <…> Конфликт в Иране еще более обостряет эти различия. Две политические элиты осознают, что их взгляды несовместимы", — заключает TNS. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке.

