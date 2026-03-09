"Опасения подтвердились": на Западе рассказали о новой авантюре США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-09T04:43+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Военный конфликт в Иране продемонстрировал окончательный разрыв отношений между Европой и США, сообщает британское издание The New Statesman. "Конфликт лишь усилил ухудшение связей между США и Европой. Неоднозначная позиция европейских столиц встревожила американскую администрацию", — говорится в материале. Журнал отмечает, что разногласия между сторонами накапливались давно — от споров по поводу украинского кризиса до нежелания Вашингтона учитывать мнение европейских партнеров. "Движение MAGA всегда сомневалось в значимости Европы. &lt;…&gt; Континент не играет существенной роли на глобальной арене. &lt;…&gt; Конфликт в Иране еще более обостряет эти различия. Две политические элиты осознают, что их взгляды несовместимы", — заключает TNS. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке.
2026
04:43 09.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Военный конфликт в Иране продемонстрировал окончательный разрыв отношений между Европой и США, сообщает британское издание The New Statesman.
"Конфликт лишь усилил ухудшение связей между США и Европой. Неоднозначная позиция европейских столиц встревожила американскую администрацию", — говорится в материале.
Журнал отмечает, что разногласия между сторонами накапливались давно — от споров по поводу украинского кризиса до нежелания Вашингтона учитывать мнение европейских партнеров.
"Движение MAGA всегда сомневалось в значимости Европы. <…> Континент не играет существенной роли на глобальной арене. <…> Конфликт в Иране еще более обостряет эти различия. Две политические элиты осознают, что их взгляды несовместимы", — заключает TNS.
В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
