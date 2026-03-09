Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-09T14:16+0300
2026-03-09T14:16+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
киев
брюссель
кая каллас
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Евросоюз с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро поддержки, не считая заблокированного кредита на 90 миллиардов, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас на конференции постпредов ЕС в Брюсселе. "ЕС является главным союзником Украины, выделив 195 миллиардов евро с 2022 года. И это без учета 90-миллиардной кредитной поддержки, которая находится в стадии согласования", - сказала она. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, несмотря ни на что, добьется выделения кредита Киеву, назвав это "вопросом репутации". Кредит Украине в настоящее время блокирует Венгрия на фоне прекращения Киевом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
финансы, мировая экономика, украина, киев, брюссель, кая каллас, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Брюссель, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
14:16 09.03.2026
 
Евросоюз с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро

Каллас: ЕС с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро поддержки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Евросоюз с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро поддержки, не считая заблокированного кредита на 90 миллиардов, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
"ЕС является главным союзником Украины, выделив 195 миллиардов евро с 2022 года. И это без учета 90-миллиардной кредитной поддержки, которая находится в стадии согласования", - сказала она.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, несмотря ни на что, добьется выделения кредита Киеву, назвав это "вопросом репутации". Кредит Украине в настоящее время блокирует Венгрия на фоне прекращения Киевом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"В мусорном ведре". На Западе указали Украине на ее место
Вчера, 21:36
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАКиевБрюссельКая КалласУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
