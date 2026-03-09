https://1prime.ru/20260309/evrosoyuz--868145949.html

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Евросоюз с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро поддержки, не считая заблокированного кредита на 90 миллиардов, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас на конференции постпредов ЕС в Брюсселе. "ЕС является главным союзником Украины, выделив 195 миллиардов евро с 2022 года. И это без учета 90-миллиардной кредитной поддержки, которая находится в стадии согласования", - сказала она. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, несмотря ни на что, добьется выделения кредита Киеву, назвав это "вопросом репутации". Кредит Украине в настоящее время блокирует Венгрия на фоне прекращения Киевом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".

2026

