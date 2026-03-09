Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением в истории страны - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260309/finljandija-868140610.html
В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением в истории страны
В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением в истории страны - 09.03.2026, ПРАЙМ
В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением в истории страны
Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T07:05+0300
2026-03-09T07:35+0300
экономика
общество
мировая экономика
финляндия
рф
швеция
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868140610.jpg?1773030940
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Мы (партия - ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания", - сказал собеседник агентства. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
финляндия
рф
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, финляндия, рф, швеция, владимир путин, нато
Экономика, Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, ШВЕЦИЯ, Владимир Путин, НАТО
07:05 09.03.2026 (обновлено: 07:35 09.03.2026)
 
В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением в истории страны

Политик Мема назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Мы (партия - ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания", - сказал собеседник агентства.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаФИНЛЯНДИЯРФШВЕЦИЯВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала