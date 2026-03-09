https://1prime.ru/20260309/finljandija-868140610.html
В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением в истории страны
В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением в истории страны - 09.03.2026, ПРАЙМ
В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением в истории страны
Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T07:05+0300
2026-03-09T07:05+0300
2026-03-09T07:35+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Мы (партия - ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания", - сказал собеседник агентства. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Мы (партия - ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания", - сказал собеседник агентства.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.