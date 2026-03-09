https://1prime.ru/20260309/gaz-868154669.html

Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов

Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов - 09.03.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника отступили от достигнутого утром трехлетнего максимума, снизив темп роста до 5% и составив 670... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T21:11+0300

2026-03-09T21:11+0300

2026-03-09T21:11+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865866632_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_0352bf78c16ff74bbba55a6338f39dd0.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника отступили от достигнутого утром трехлетнего максимума, снизив темп роста до 5% и составив 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%), что стало ценовым максимумом торгов. Последние фьючерсы торговались по 669,8 доллара (+4,8%), это стало ценовым минимумом торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 639,4 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в понедельник впервые с января 2023 года превысили 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных ICE. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в прошлый понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20260309/dmitriev-868147612.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice