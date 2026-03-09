Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника отступили от достигнутого утром трехлетнего максимума, снизив темп роста до 5% и составив 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%), что стало ценовым максимумом торгов. Последние фьючерсы торговались по 669,8 доллара (+4,8%), это стало ценовым минимумом торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 639,4 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в понедельник впервые с января 2023 года превысили 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных ICE.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в прошлый понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.