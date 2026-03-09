Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/gaz-868154669.html
Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов
Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника отступили от достигнутого утром трехлетнего максимума, снизив темп роста до 5% и составив 670... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T21:11+0300
2026-03-09T21:11+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865866632_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_0352bf78c16ff74bbba55a6338f39dd0.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника отступили от достигнутого утром трехлетнего максимума, снизив темп роста до 5% и составив 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%), что стало ценовым максимумом торгов. Последние фьючерсы торговались по 669,8 доллара (+4,8%), это стало ценовым минимумом торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 639,4 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в понедельник впервые с января 2023 года превысили 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных ICE. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в прошлый понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20260309/dmitriev-868147612.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865866632_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3cf4561dd3d50f1825450a841ca4272c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
21:11 09.03.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе снизили темп роста до пяти процентов

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 5%, до 670 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника отступили от достигнутого утром трехлетнего максимума, снизив темп роста до 5% и составив 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%), что стало ценовым максимумом торгов. Последние фьючерсы торговались по 669,8 доллара (+4,8%), это стало ценовым минимумом торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 639,4 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в понедельник впервые с января 2023 года превысили 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных ICE.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев
16:04
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в прошлый понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
ЭнергетикаГазТоргиЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫICE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала