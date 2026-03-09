Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители - 09.03.2026
В Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители
В Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители - 09.03.2026, ПРАЙМ
В Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители. | 09.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
мировая экономика
германия
иран
сша
фридрих мерц
алиса вайдель
БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители. Ранее цены на топливо по всей Германии выросли с 1,8 до 2 евро и более за литр бензина E5 или E10. Издание Stern сообщало о длинных очередях на заправках в связи с ожиданиями дальнейшего роста цен на топливо из-за эскалации ситуации вокруг Ирана. "Мы обеспокоены ростом цен на энергоносители", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам выборов в ландтаг Баден-Вюртемберга. Трансляцию вела на своем YouTube-канале партия ХДС. По его словам, резкий скачок цен на топливо может негативно отразиться на экономической ситуации в Германии. "Поэтому мы делаем все возможное, чтобы повысить нашу независимость в области энергетической политики и снизить цены на энергоносители в долгосрочной перспективе за счет улучшения предложения", - сказал Мерц. Он утверждал, что эту задачу невозможно решить за несколько дней. Ранее сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала власти Германии вступить в переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей. Аналогичный призыв также прозвучал со стороны лидера немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сары Вагенкнехт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
В Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии обеспокоены ростом цен на энергоносители.
Ранее цены на топливо по всей Германии выросли с 1,8 до 2 евро и более за литр бензина E5 или E10. Издание Stern сообщало о длинных очередях на заправках в связи с ожиданиями дальнейшего роста цен на топливо из-за эскалации ситуации вокруг Ирана.
"Мы обеспокоены ростом цен на энергоносители", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам выборов в ландтаг Баден-Вюртемберга. Трансляцию вела на своем YouTube-канале партия ХДС.
По его словам, резкий скачок цен на топливо может негативно отразиться на экономической ситуации в Германии.
"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы повысить нашу независимость в области энергетической политики и снизить цены на энергоносители в долгосрочной перспективе за счет улучшения предложения", - сказал Мерц.
Он утверждал, что эту задачу невозможно решить за несколько дней.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
В Германии призвали возобновить поставки российской нефти
13:48
Ранее сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала власти Германии вступить в переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей. Аналогичный призыв также прозвучал со стороны лидера немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сары Вагенкнехт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
 
