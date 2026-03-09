Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ призвал Европу диверсифицировать поставки энергоносителей - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/glava-868138290.html
Глава РФПИ призвал Европу диверсифицировать поставки энергоносителей
Глава РФПИ призвал Европу диверсифицировать поставки энергоносителей - 09.03.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ призвал Европу диверсифицировать поставки энергоносителей
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для выживания... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T03:52+0300
2026-03-09T03:52+0300
энергетика
экономика
газ
рф
европа
ближний восток
кирилл дмитриев
рфпи
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868138290.jpg?1773017546
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для выживания Европе необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей. Глава РФПИ отметил в соцсети X, что энергетический кризис может иметь более глубокие последствия и оказаться более продолжительным, чем многие ожидают. "Теперь, когда большинство бюрократов ЕС всё еще не осознают последствия, предсказываю, что стратегические ошибки из-за отказа от жизненно важной для выживания российской нефти будут полностью обнажены. Диверсифицируй, чтобы выжить", - написал Дмитриев на своей странице. Публикацию он сопроводил своими прошлогодними записями, в которых он предсказывал рост цен на нефть выше 100 долларов. Дмитриев также указал, что цена нефти за баррель может достичь более 200 долларов, если конфликт на Ближнем Востоке будет длительным. Согласно данным торгов, после полуночи стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов. Ранее издание Wall Street Journal писало, что европейские политики обеспокоены, что в случае продолжительного закрытия Ормузского пролива Европе придется пересмотреть свою позицию относительно восстановления отношений с Россией в области энергоносителей. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
рф
европа
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, европа, ближний восток, кирилл дмитриев, рфпи, ес
Энергетика, Экономика, Газ, РФ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кирилл Дмитриев, РФПИ, ЕС
03:52 09.03.2026
 
Глава РФПИ призвал Европу диверсифицировать поставки энергоносителей

Глава РФПИ Дмитриев: для выживания Европе нужно диверсифицировать поставки энергоносителей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для выживания Европе необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей.
Глава РФПИ отметил в соцсети X, что энергетический кризис может иметь более глубокие последствия и оказаться более продолжительным, чем многие ожидают.
"Теперь, когда большинство бюрократов ЕС всё еще не осознают последствия, предсказываю, что стратегические ошибки из-за отказа от жизненно важной для выживания российской нефти будут полностью обнажены. Диверсифицируй, чтобы выжить", - написал Дмитриев на своей странице.
Публикацию он сопроводил своими прошлогодними записями, в которых он предсказывал рост цен на нефть выше 100 долларов.
Дмитриев также указал, что цена нефти за баррель может достичь более 200 долларов, если конфликт на Ближнем Востоке будет длительным.
Согласно данным торгов, после полуночи стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что европейские политики обеспокоены, что в случае продолжительного закрытия Ормузского пролива Европе придется пересмотреть свою позицию относительно восстановления отношений с Россией в области энергоносителей.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазРФЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОККирилл ДмитриевРФПИЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала