Курганский губернатор отметит 55-летие в домашней обстановке - 09.03.2026
Курганский губернатор отметит 55-летие в домашней обстановке
2026-03-09T06:29+0300
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - ПРАЙМ. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметит свой юбилей в домашней обстановке, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Девятого марта Шумкову исполняется 55 лет. "Завтра выходной день, глава региона отметит юбилей в домашней обстановке", - рассказали в пресс-службе. Шумков родился в 1971 году в Курганской области, закончил Томский государственный университет по специальности "Юриспруденция". В октябре 2018 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. В сентябре 2019 года Шумков вступил в должность губернатора Курганской области. Шумков женат, воспитывает четверых детей.
06:29 09.03.2026
 
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - ПРАЙМ. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметит свой юбилей в домашней обстановке, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Девятого марта Шумкову исполняется 55 лет.
"Завтра выходной день, глава региона отметит юбилей в домашней обстановке", - рассказали в пресс-службе.
Шумков родился в 1971 году в Курганской области, закончил Томский государственный университет по специальности "Юриспруденция". В октябре 2018 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. В сентябре 2019 года Шумков вступил в должность губернатора Курганской области. Шумков женат, воспитывает четверых детей.
 
Заголовок открываемого материала