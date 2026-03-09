https://1prime.ru/20260309/gubernator-868140148.html
Курганский губернатор отметит 55-летие в домашней обстановке
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - ПРАЙМ. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметит свой юбилей в домашней обстановке, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Девятого марта Шумкову исполняется 55 лет.
"Завтра выходной день, глава региона отметит юбилей в домашней обстановке", - рассказали в пресс-службе.
Шумков родился в 1971 году в Курганской области, закончил Томский государственный университет по специальности "Юриспруденция". В октябре 2018 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. В сентябре 2019 года Шумков вступил в должность губернатора Курганской области. Шумков женат, воспитывает четверых детей.
