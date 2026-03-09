https://1prime.ru/20260309/ice-868142511.html
Цены на газ в Европе подскочили до 800 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе подскочили до 800 долларов за тысячу кубометров
2026-03-09T10:23+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%). А по состоянию на 10.05 мск показатель составлял 775 долларов (+21,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 639,4 доллара за тысячу кубометров.
