Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 12,5 процента - 09.03.2026
Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 12,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 12,5 процента
2026-03-09T16:39+0300
2026-03-09T16:39+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером замедлили рост до 12,5%, до уровня в 719 долларов за тысячу кубометров, после увеличения на открытии на 28% и преодоления отметки 800 долларов впервые с 11 января 2023 года, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%). А по состоянию на 16.19 мск показатель составлял 719 долларов (+12,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 639,4 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта. В общей сложности цена газа с начала месяца выросла на 84% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
16:39 09.03.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 12,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 719 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером замедлили рост до 12,5%, до уровня в 719 долларов за тысячу кубометров, после увеличения на открытии на 28% и преодоления отметки 800 долларов впервые с 11 января 2023 года, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%). А по состоянию на 16.19 мск показатель составлял 719 долларов (+12,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 639,4 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта. В общей сложности цена газа с начала месяца выросла на 84% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
