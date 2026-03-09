https://1prime.ru/20260309/ice-868148223.html

Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 12,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 12,5 процента - 09.03.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 12,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером замедлили рост до 12,5%, до уровня в 719 долларов за тысячу кубометров, после увеличения на открытии на 28%... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T16:39+0300

2026-03-09T16:39+0300

2026-03-09T16:39+0300

энергетика

газ

рынок

европа

нидерланды

ближний восток

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером замедлили рост до 12,5%, до уровня в 719 долларов за тысячу кубометров, после увеличения на открытии на 28% и преодоления отметки 800 долларов впервые с 11 января 2023 года, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%). А по состоянию на 16.19 мск показатель составлял 719 долларов (+12,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 639,4 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта. В общей сложности цена газа с начала месяца выросла на 84% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20260309/ek-868146914.html

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рынок, европа, нидерланды, ближний восток, ice