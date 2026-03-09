Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс потребительских цен Китая по итогам февраля вырос на 1,3% - 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T05:52+0300
2026-03-09T05:52+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
cpi
ПЕКИН, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - по итогам февраля 2026 года вырос на 1,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. CPI в городах в феврале в годовом выражении вырос на 1,4%, а в сельской местности - на 0,9%. Цены на продовольственные товары по сравнению с февралем 2025 года выросли на 1,7%, цены на непродовольственные товары выросли на 1,3%, цены на потребительские товары поднялись на 1,1%, услуги подорожали на 1,6%. Цены на свежие фрукты в феврале в годовом выражении выросли на 5,9%, овощи и зелень подорожали на 10,9%, цены на мясо упали на 2,7%, в том числе свинина подешевела на 8,6%. Яйца подешевели на 2,9%, молочная продукция подешевела на 1,1%, цены на алкоголь упали на 2,6%. Одежда в Китае в феврале 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года подорожала на 2%, обувь - на 1,4%. Цены на услуги здравоохранения в феврале выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 0,7%. Стоимость жилья снизилась на 0,2%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале в годовом выражении снизился на 0,9%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%, по итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре 2024 года, а также в июле 2025 года. Дефляция была зафиксирована в июле, октябре и ноябре 2024 года, а также с февраля по май и с августа по сентябрь 2025 года. По итогам 2025 года CPI в КНР по сравнению с 2024 годом остался без изменений при официальном прогнозе роста в 2%. Согласно официальному прогнозу властей КНР, инфляция в Китае в 2026 году составит около 2%.
05:52 09.03.2026
 
Индекс потребительских цен Китая по итогам февраля вырос на 1,3%

ПЕКИН, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - по итогам февраля 2026 года вырос на 1,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
CPI в городах в феврале в годовом выражении вырос на 1,4%, а в сельской местности - на 0,9%. Цены на продовольственные товары по сравнению с февралем 2025 года выросли на 1,7%, цены на непродовольственные товары выросли на 1,3%, цены на потребительские товары поднялись на 1,1%, услуги подорожали на 1,6%.
Цены на свежие фрукты в феврале в годовом выражении выросли на 5,9%, овощи и зелень подорожали на 10,9%, цены на мясо упали на 2,7%, в том числе свинина подешевела на 8,6%. Яйца подешевели на 2,9%, молочная продукция подешевела на 1,1%, цены на алкоголь упали на 2,6%.
Одежда в Китае в феврале 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года подорожала на 2%, обувь - на 1,4%.
Цены на услуги здравоохранения в феврале выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 0,7%. Стоимость жилья снизилась на 0,2%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале в годовом выражении снизился на 0,9%.
С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%, по итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре 2024 года, а также в июле 2025 года. Дефляция была зафиксирована в июле, октябре и ноябре 2024 года, а также с февраля по май и с августа по сентябрь 2025 года. По итогам 2025 года CPI в КНР по сравнению с 2024 годом остался без изменений при официальном прогнозе роста в 2%. Согласно официальному прогнозу властей КНР, инфляция в Китае в 2026 году составит около 2%.
 
