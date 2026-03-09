Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Огромный ущерб": ответный удар Ирана вызвал шок в США
в мире, иран, сша, тегеран
В мире, ИРАН, США, Тегеран
06:24 09.03.2026
 
"Огромный ущерб": ответный удар Ирана вызвал шок в США

Профессор Постол заявил, что американская ПВО неэффективна против ударов Ирана

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Американские системы противовоздушной обороны испытывают трудности в отражении иранских ударов с использованием беспилотников, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол. в эфире YouTube-каналу Glenn Diesen.
"Они везде. Их тысячи и может быть больше. Они просто перенасытят то, что осталось от систем ПВО и ПРО", — отметил он.
По словам эксперта, сочетание баллистических ракет и дронов делает ответные удары Тегерана особенно опасными. Хотя некоторые дроны все еще удается сбивать, такая стратегия бросает серьезный вызов возможностям американской ПВО, подчеркнул Постол.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
