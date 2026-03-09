Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране - 09.03.2026, ПРАЙМ
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране
2026-03-09T11:47+0300
2026-03-09T11:47+0300
иран
израиль
сша
линдси грэм
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/51/840705155_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_1ec042eefb0cb8fff27dcd0c2909da7c.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* выступил с просьбой к Израилю воздержаться от атак на нефтяные объекты Ирана. "Прошу проявлять осторожность при выборе целей", — написал он в соцсети X.Ранее израильский "12 канал" сообщил о возникших трениях между США и Израилем из-за ударов по иранской нефтяной инфраструктуре. Накануне Исмаил Хосейни, представитель комиссии по энергетике иранского парламента, сообщил об атаке на четыре нефтехранилища Ирана. Сообщается, что атаки были совершены вооруженными силами США и Израиля. Американские и израильские силы 28 февраля начали атаки на территорию Ирана, включая его столицу Тегеран. Были зафиксированы разрушения и гибель мирных жителей. В ответ на это Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
иран
израиль
сша
иран, израиль, сша, линдси грэм
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Линдси Грэм
11:47 09.03.2026
 
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* выступил с просьбой к Израилю воздержаться от атак на нефтяные объекты Ирана.
"Прошу проявлять осторожность при выборе целей", — написал он в соцсети X.
Ранее израильский "12 канал" сообщил о возникших трениях между США и Израилем из-за ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.
Накануне Исмаил Хосейни, представитель комиссии по энергетике иранского парламента, сообщил об атаке на четыре нефтехранилища Ирана. Сообщается, что атаки были совершены вооруженными силами США и Израиля.
Американские и израильские силы 28 февраля начали атаки на территорию Ирана, включая его столицу Тегеран. Были зафиксированы разрушения и гибель мирных жителей. В ответ на это Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
