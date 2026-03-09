https://1prime.ru/20260309/iran-868143951.html
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране - 09.03.2026, ПРАЙМ
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* выступил с просьбой к Израилю воздержаться от атак на нефтяные объекты Ирана. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T11:47+0300
2026-03-09T11:47+0300
2026-03-09T11:47+0300
иран
израиль
сша
линдси грэм
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/51/840705155_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_1ec042eefb0cb8fff27dcd0c2909da7c.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* выступил с просьбой к Израилю воздержаться от атак на нефтяные объекты Ирана. "Прошу проявлять осторожность при выборе целей", — написал он в соцсети X.Ранее израильский "12 канал" сообщил о возникших трениях между США и Израилем из-за ударов по иранской нефтяной инфраструктуре. Накануне Исмаил Хосейни, представитель комиссии по энергетике иранского парламента, сообщил об атаке на четыре нефтехранилища Ирана. Сообщается, что атаки были совершены вооруженными силами США и Израиля. Американские и израильские силы 28 февраля начали атаки на территорию Ирана, включая его столицу Тегеран. Были зафиксированы разрушения и гибель мирных жителей. В ответ на это Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20260309/tehran-868143812.html
https://1prime.ru/20260309/tramp-868141222.html
иран
израиль
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/51/840705155_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_74b9b01846886c5cf0164b1474812971.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, сша, линдси грэм
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Линдси Грэм
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране
Сенатор Грэм призвал Израиль не уничтожать нефтяную инфраструктуру Ирана