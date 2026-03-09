https://1prime.ru/20260309/iran-868149336.html
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за войны в Иране
2026-03-09T17:03+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, пишет Military Watch Magazine."Также сообщают, что медицинский центр срочно призвал к сдаче крови, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации", — говорится в публикации.Отмечается, что госпиталь приостановил работу родильного отделения ради лечения пострадавших в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о гибели седьмого американского военнослужащего в ходе операции против Ирана. При этом седьмого марта иранское командование отчиталось о гибели более 200 военных при ударе по базе США Аль-Дафра в ОАЭ.Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
