"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за войны в Иране

"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за войны в Иране

Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, | 09.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, пишет Military Watch Magazine."Также сообщают, что медицинский центр срочно призвал к сдаче крови, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации", — говорится в публикации.Отмечается, что госпиталь приостановил работу родильного отделения ради лечения пострадавших в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о гибели седьмого американского военнослужащего в ходе операции против Ирана. При этом седьмого марта иранское командование отчиталось о гибели более 200 военных при ударе по базе США Аль-Дафра в ОАЭ.Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

