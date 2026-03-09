Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за войны в Иране - 09.03.2026
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за войны в Иране
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за войны в Иране - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за войны в Иране
Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T17:03+0300
2026-03-09T17:03+0300
общество
мировая экономика
ближний восток
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, пишет Military Watch Magazine."Также сообщают, что медицинский центр срочно призвал к сдаче крови, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации", — говорится в публикации.Отмечается, что госпиталь приостановил работу родильного отделения ради лечения пострадавших в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о гибели седьмого американского военнослужащего в ходе операции против Ирана. При этом седьмого марта иранское командование отчиталось о гибели более 200 военных при ударе по базе США Аль-Дафра в ОАЭ.Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
ближний восток
иран
сша
общество , мировая экономика, ближний восток, иран, сша
Общество , Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, США
17:03 09.03.2026
 
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за войны в Иране

MWM: главный военный госпиталь США в ФРГ готовят к приему раненых

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, пишет Military Watch Magazine.
"Также сообщают, что медицинский центр срочно призвал к сдаче крови, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации", — говорится в публикации.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе
17:01
Отмечается, что госпиталь приостановил работу родильного отделения ради лечения пострадавших в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о гибели седьмого американского военнослужащего в ходе операции против Ирана. При этом седьмого марта иранское командование отчиталось о гибели более 200 военных при ударе по базе США Аль-Дафра в ОАЭ.
Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране
16:57
 
