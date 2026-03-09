Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обжигают кожу": шаг США и Израиля против Ирана ужаснул Запад - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260309/iran-868154827.html
"Обжигают кожу": шаг США и Израиля против Ирана ужаснул Запад
"Обжигают кожу": шаг США и Израиля против Ирана ужаснул Запад - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Обжигают кожу": шаг США и Израиля против Ирана ужаснул Запад
Полное уничтожение Ирана ценой жизни его жителей является главной целью совместной американо-израильской операции, такое мнение выразил профессор Университета... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T21:15+0300
2026-03-09T21:15+0300
иран
сша
центральная азия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Полное уничтожение Ирана ценой жизни его жителей является главной целью совместной американо-израильской операции, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X."Атаки на топливные склады привели к образованию токсичных дождей, которые обжигают кожу и разрушают легкие, а ветры несут их на северо-восток, в сторону Центральной Азии. США также атаковали опреснительный завод в Иране, совершив еще одно военное преступление. Президент Дональд Трамп заявил, что карта Ирана, вероятно, не будет выглядеть так же после войны. Цель конфликта — уничтожение Ирана ценой жизни его 90 миллионов граждан", — написал он.Профессор также подчеркнул, что европейские лидеры, несмотря ни на что, поддерживают Трампа, а западные СМИ "преподносят истории о гуманитарной войне".Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал об ударах по четырем нефтехранилищам в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260308/iran-868134331.html
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
иран
сша
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_47:0:2314:1700_1920x0_80_0_0_f6f82d7945c82e4e9fb92825e0450b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, центральная азия, дональд трамп
ИРАН, США, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Дональд Трамп
21:15 09.03.2026
 
"Обжигают кожу": шаг США и Израиля против Ирана ужаснул Запад

Диесен назвал уничтожение Ирана ценой жизни его жителей целью США и Израиля

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Полное уничтожение Ирана ценой жизни его жителей является главной целью совместной американо-израильской операции, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"Атаки на топливные склады привели к образованию токсичных дождей, которые обжигают кожу и разрушают легкие, а ветры несут их на северо-восток, в сторону Центральной Азии. США также атаковали опреснительный завод в Иране, совершив еще одно военное преступление. Президент Дональд Трамп заявил, что карта Ирана, вероятно, не будет выглядеть так же после войны. Цель конфликта — уничтожение Ирана ценой жизни его 90 миллионов граждан", — написал он.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана
Вчера, 22:10
Профессор также подчеркнул, что европейские лидеры, несмотря ни на что, поддерживают Трампа, а западные СМИ "преподносят истории о гуманитарной войне".
Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал об ударах по четырем нефтехранилищам в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
6 марта, 23:08
 
ИРАНСШАЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала