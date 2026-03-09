https://1prime.ru/20260309/iran-868155134.html
"Они заканчиваются": в США сделали тревожное заявление о войне против Ирана
"Они заканчиваются": в США сделали тревожное заявление о войне против Ирана - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Они заканчиваются": в США сделали тревожное заявление о войне против Ирана
Соединенные Штаты ложно полагают, что находятся в зените сил, а Иран почти исчерпал свои запасы, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в... | 09.03.2026, ПРАЙМ
иран
израиль
ближний восток
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ложно полагают, что находятся в зените сил, а Иран почти исчерпал свои запасы, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Мы утверждаем, что наращиваем атаки, а Иран находится на грани истощения, и у него заканчиваются пусковые установки и ракеты. Тем не менее вы видите своими глазами, что удары по Израилю и по базам в странах Ближнего Востока продолжаются безостановочно", — отметил он.По словам эксперта, похоже, что именно Соединенные Штаты снижают частоту своих атак.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
