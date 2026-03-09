https://1prime.ru/20260309/istochnik-868138413.html

Источник рассказал, что россияне сталкиваются с мошенничеством в Турции

Источник рассказал, что россияне сталкиваются с мошенничеством в Турции

АНКАРА, 9 мар - ПРАЙМ. Граждане России всё чаще сталкиваются в Турции с мошенническими схемами при онлайн-операциях по переводу средств на фоне западных санкций и ограничений в международных расчетах, сообщил РИА Новости источник в одном из государственных банков страны. Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что неизбирательные западные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник в органах власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются. "Из-за ограничений в международных платежах многие клиенты вынуждены искать альтернативные способы перевода средств, в том числе через посредников или малоизвестные онлайн-платформы. Этим активно пользуются мошенники", - заявил собеседник агентства. По его словам, злоумышленники предлагают услуги по "обходу санкций", однако такие операции заканчиваются для россиян потерей средств. Представитель банковского сектора указывает, что мошенники активно используют социальные сети, мессенджеры и поддельные финансовые сервисы. В таких схемах пользователям обещают выгодный курс и быстрое проведение платежа, однако после получения денег посредники исчезают. Источник предполагает, что подобные риски сохранятся, пока действуют ограничения на традиционные банковские операции. В этой связи клиентам рекомендуют пользоваться только официальными финансовыми каналами и проверенными платежными сервисами, а также избегать переводов через неизвестных посредников. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

