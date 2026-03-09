https://1prime.ru/20260309/kakao-868147916.html
Биржевые цены на какао-бобы в мире растут на шесть процентов
Биржевые цены на какао-бобы в мире растут на шесть процентов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы в мире растут на шесть процентов
Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник подскакивают на 6%, также цена апельсинового сока и сахара растет примерно на 3%, кофе арабика - на 1%,... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:09+0300
2026-03-09T16:09+0300
2026-03-09T16:09+0300
экономика
рынок
какао
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/17/757321717_0:34:309:208_1920x0_80_0_0_a43a5b78060dec9c09a593822122a2c6.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник подскакивают на 6%, также цена апельсинового сока и сахара растет примерно на 3%, кофе арабика - на 1%, свидетельствуют данные торгов. По данным биржи ICE Futures, по состоянию на 15.52 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 6,27% относительно предыдущего закрытия - до 3246,5 доллара за тонну. Цена майского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока увеличивалась на 3,46% относительно предыдущего закрытия - до 1,8648 доллара за фунт. Цена майского фьючерса на сахар поднималась на 2,77% относительно предыдущего закрытия - до 14,49 цента за фунт. А стоимость майского фьючерса на кофе арабика увеличивалась на 1,23% относительно предыдущего закрытия, до 2,9692 доллара за фунт (около 6 546 долларов за тонну).
https://1prime.ru/20260309/dmitriev-868147612.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/17/757321717_0:5:309:237_1920x0_80_0_0_b9feb7107c1b9e5be39c07b531715d0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, какао
Биржевые цены на какао-бобы в мире растут на шесть процентов
Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник подскакивают на 6%
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник подскакивают на 6%, также цена апельсинового сока и сахара растет примерно на 3%, кофе арабика - на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи ICE Futures, по состоянию на 15.52 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 6,27% относительно предыдущего закрытия - до 3246,5 доллара за тонну.
Цена майского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока увеличивалась на 3,46% относительно предыдущего закрытия - до 1,8648 доллара за фунт.
Цена майского фьючерса на сахар поднималась на 2,77% относительно предыдущего закрытия - до 14,49 цента за фунт.
А стоимость майского фьючерса на кофе арабика увеличивалась на 1,23% относительно предыдущего закрытия, до 2,9692 доллара за фунт (около 6 546 долларов за тонну).
ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев