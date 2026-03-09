Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на какао-бобы в мире растут на шесть процентов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы в мире растут на шесть процентов
2026-03-09T16:09+0300
2026-03-09T16:09+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник подскакивают на 6%, также цена апельсинового сока и сахара растет примерно на 3%, кофе арабика - на 1%, свидетельствуют данные торгов. По данным биржи ICE Futures, по состоянию на 15.52 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 6,27% относительно предыдущего закрытия - до 3246,5 доллара за тонну. Цена майского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока увеличивалась на 3,46% относительно предыдущего закрытия - до 1,8648 доллара за фунт. Цена майского фьючерса на сахар поднималась на 2,77% относительно предыдущего закрытия - до 14,49 цента за фунт. А стоимость майского фьючерса на кофе арабика увеличивалась на 1,23% относительно предыдущего закрытия, до 2,9692 доллара за фунт (около 6 546 долларов за тонну).
16:09 09.03.2026
 
Биржевые цены на какао-бобы в мире растут на шесть процентов

Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник подскакивают на 6%

Какао-бобы. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник подскакивают на 6%, также цена апельсинового сока и сахара растет примерно на 3%, кофе арабика - на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи ICE Futures, по состоянию на 15.52 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 6,27% относительно предыдущего закрытия - до 3246,5 доллара за тонну.
Цена майского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока увеличивалась на 3,46% относительно предыдущего закрытия - до 1,8648 доллара за фунт.
Цена майского фьючерса на сахар поднималась на 2,77% относительно предыдущего закрытия - до 14,49 цента за фунт.
А стоимость майского фьючерса на кофе арабика увеличивалась на 1,23% относительно предыдущего закрытия, до 2,9692 доллара за фунт (около 6 546 долларов за тонну).
