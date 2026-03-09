Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мрачное предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля - 09.03.2026
"Мрачное предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля
"Мрачное предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Мрачное предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал мрачное предупреждение о "конца света", пишет британская газета Daily Express. | 09.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал мрачное предупреждение о "конца света", пишет британская газета Daily Express. "Кремль заявил, что сейчас конец света. &lt;…&gt; Мрачное предупреждение прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану", — говорится в материале.В воскресенье Песков отметил, что в свете текущих мировых конфликтов создается впечатление конца света, однако человечество в истории уже сталкивалось с более серьезными испытаниями. Вооруженные силы США и Израиля 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирных жителей. В ответ Исламская Республика наносит удары по израильским районам и американским военным базам на Ближнем Востоке. Министерство иностранных дел России осудило военные действия США и Израиля, подчеркнув необходимость немедленной деэскалации и прекращения конфликта.
12:38 09.03.2026
 
"Мрачное предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля

Express: Песков выступил с мрачным предупреждением о конце света

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал мрачное предупреждение о "конца света", пишет британская газета Daily Express.
"Кремль заявил, что сейчас конец света. <…> Мрачное предупреждение прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану", — говорится в материале.
В воскресенье Песков отметил, что в свете текущих мировых конфликтов создается впечатление конца света, однако человечество в истории уже сталкивалось с более серьезными испытаниями.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Предупреждение России в адрес Финляндии вызвало панику на Западе
7 марта, 10:46
Вооруженные силы США и Израиля 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирных жителей. В ответ Исламская Республика наносит удары по израильским районам и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Министерство иностранных дел России осудило военные действия США и Израиля, подчеркнув необходимость немедленной деэскалации и прекращения конфликта.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Битва уже началась". Выпад Европы в адрес России напугал Запад
Вчера, 21:48
 
