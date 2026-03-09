https://1prime.ru/20260309/kreml-868144780.html

"Мрачное предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал мрачное предупреждение о "конца света", пишет британская газета Daily Express. | 09.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал мрачное предупреждение о "конца света", пишет британская газета Daily Express. "Кремль заявил, что сейчас конец света. <…> Мрачное предупреждение прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану", — говорится в материале.В воскресенье Песков отметил, что в свете текущих мировых конфликтов создается впечатление конца света, однако человечество в истории уже сталкивалось с более серьезными испытаниями. Вооруженные силы США и Израиля 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирных жителей. В ответ Исламская Республика наносит удары по израильским районам и американским военным базам на Ближнем Востоке. Министерство иностранных дел России осудило военные действия США и Израиля, подчеркнув необходимость немедленной деэскалации и прекращения конфликта.

