Юань открыл торги 9 марта снижением

2026-03-09T10:08+0300

экономика

рынок

торги

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов нерабочего понедельника растет к юаню: курс китайской валюты падает до 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск падал на 11 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,29 рубля.

