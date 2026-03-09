https://1prime.ru/20260309/kurs--868142373.html
Юань открыл торги 9 марта снижением
Юань открыл торги 9 марта снижением - 09.03.2026, ПРАЙМ
Юань открыл торги 9 марта снижением
Курс рубля в начале торгов нерабочего понедельника растет к юаню: курс китайской валюты падает до 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.03.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов нерабочего понедельника растет к юаню: курс китайской валюты падает до 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск падал на 11 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,29 рубля.
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
Юань открыл торги 9 марта снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже падает до 11,29 рубля
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов нерабочего понедельника растет к юаню: курс китайской валюты падает до 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск падал на 11 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,29 рубля.
