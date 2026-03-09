https://1prime.ru/20260309/kurs--868144609.html

Курс доллара к мировым валютам растет

09.03.2026

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в понедельник днем увеличивается, наиболее заметно - к евро и фунту стерлингов, трейдеры уходят от риска, опасаясь, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке может привести к ослаблению экономического роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.10 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3327 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,3413 доллара за фунт. Курс евро к доллару опускался до 1,1538 доллара с 1,1618 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 158,51 иены с уровня предыдущего закрытия в 157,8 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,46% - до 99,45 пункта. В понедельник трейдеры более склонны к уходу от риска, американский доллар получил поддержку на фоне опасений рынков по негативному влиянию затяжного конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику. "Доллар США пользуется неизменной поддержкой как традиционно "безопасная гавань" и, очевидно, за счет статуса США как чистого экспортера энергоресурсов, что резко контрастирует с ситуацией в большинстве европейских стран", - приводит агентство Рейтер слова главы отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэя Атрилла (Ray Attrill). Евро также может сдерживаться слабой статистикой из Германии, опубликованной ранее в понедельник. Так, промпроизводство в стране в январе снизилось на 0,5% в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,9% к декабрю. Объем промышленных заказов в Германии упал на 11,1% в январе к декабрю, тогда как аналитики ждали снижения лишь на 4,3%.

